Сколько жилья в России можно купить на одну зарплату

За год доступность квартир для россиян выросла на 13%, подсчитали эксперты

На одну заработную плату в среднем по России граждане могут приобрести 0,81 кв. м жилья на вторичном рынке, подсчитали эксперты компании «Финэкспертиза». В своем исследовании доступности жилья в стране они определили, в каком из регионов среднемесячная зарплата жителей позволяет купить максимальное количество квадратных метров жилой недвижимости. Были соотнесены стоимость метра вторичного жилья и средняя заработная плата за месяц в каждом регионе по итогам VI квартала 2016 г. Выяснилось, что жители всего семи регионов России могут на одну заработную плату купить больше одного «квадрата» жилья. Больше всего доступность недвижимости выросла в Новгородской области (+31%), Московской области (+27%) и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (+25%). Москва оказалась в числе регионов с наименее доступным жильем.