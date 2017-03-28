Сколько жилья в России можно купить на одну зарплату
За год доступность квартир для россиян выросла на 13%, подсчитали эксперты
На одну заработную плату в среднем по России граждане могут приобрести 0,81 кв. м жилья на вторичном рынке, подсчитали эксперты компании «Финэкспертиза». В своем исследовании доступности жилья в стране они определили, в каком из регионов среднемесячная зарплата жителей позволяет купить максимальное количество квадратных метров жилой недвижимости. Были соотнесены стоимость метра вторичного жилья и средняя заработная плата за месяц в каждом регионе по итогам VI квартала 2016 г. Выяснилось, что жители всего семи регионов России могут на одну заработную плату купить больше одного «квадрата» жилья. Больше всего доступность недвижимости выросла в Новгородской области (+31%), Московской области (+27%) и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (+25%). Москва оказалась в числе регионов с наименее доступным жильем.
В зарплату среднестатистического россиянина (39 833 руб.) «помещается» всего 0,81 кв. м жилой недвижимости. За год доступность жилья для граждан выросла на 13%. Всего в четырех регионах произошло падение доступности покупки недвижимости для жителей. Это Ставропольский край (минус 1%), Калининградская область (минус 2%), Республика Татарстан (минус 3%) и Брянская область (минус 17%)
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Больше всего квадратных метров жилья на одну зарплату могут купить жители Магаданской области – 1,8 кв. м. Стоимость «квадрата» жилья в регионе в конце прошлого года составляла 52 287 руб., а средний уровень зарплат – 77 323 руб. Доступность недвижимости в регионе за прошлый почти не изменилась – рост по сравнению с 2015 г. составил 0,7%
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Ямало-Ненецкий АО - на втором месте по уровню доступности жилья. Здесь средняя зарплата выше - 82 936 руб. Но и жилье дороже - 56 402 руб. за 1 кв. м. В итоге на одну зарплату в регионе можно купить 1,47 кв. м жилья, доступность которого в 2016 г. выросла на 18%
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Замыкает тройку лидеров по уровню доступности жилья Ханты-Мансийский автономный округ. На одну среднюю зарплату (66 966 руб.) здесь можно купить 1,39 кв. м жилья с учетом среднерыночной его цены 48 266 руб. за «квадрат». Рост доступности квартир в округе также оказался одним из самых высоких - на 25% в 2016 г. (на фото г. Сургут)
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На четвертой строчке - Тюменская область (на фото г. Тюмень). Здесь стоимость «квадрата» жилой недвижимости оценивается в 50 425 руб., а средний уровень зарплат - 62 693 руб. Таким образом, за месяц житель Тюменской обрасти может заработать на 1,24 кв. м жилья. Рост его доступности за прошлый год составил 0,15%
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Жители Мурманской области на среднюю зарплату в 52 331 руб. могут купить в своем регионе 1,13 кв. м жилья по цене 46 145 руб. за 1 кв. м. Доступность квартир почти не изменилась - рост составил всего 0,5% (на фото г. Мурманск)
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Жители Камчатского края на среднемесячный доход в 65 687 руб. имеют возможность приобрести 1,08 «квадрата» жилья» по цене 60 800 руб. за 1 кв. м. Динамика доступности жилья в крае невысокая - за год показатель вырос всего на 0,8% (на фото: вид на г. Петропавловск-Камчатский)
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Иркутская область оказалась в рейтинге последним регионом, жители которого могут на среднемесячный доход (37 732 руб.) купить больше одного «квадрата» жилой недвижимости. На среднюю зарплату им доступно 1,03 кв. м жилья при его стоимости 36 703 руб. за «квадрат» (на фото: Байкал). Доступность жилья выросла на 0,11%
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Чуть меньше метра (0,98 м) жилой недвижимости могут позволить себе купить на среднемесячный доход (32 339 руб.) жители Кемеровской области. Стоимость вторичного жилья в регионе оценивается в 33 166 руб. за 1 кв. м (на фото: г. Кемерово)
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В среднюю зарплату челябинцев (33 290 руб.) «помещается» 0,97 кв. м жилья стоимостью в среднем 34 220 руб. за 1 кв. м. Уровень доступности жилья в регионе вырос на 10% (на фото: г. Челябинск)
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У жителей Красноярского края доход (40 718 руб.) хоть и выше, чем в двух предыдущих регионах, но жилье для них еще менее доступно - 0,96 кв. м по цене 42 531 руб. за 1 кв. м
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Москва занимает одно из последних мест по уровню доступности жилья - на среднюю зарплату москвича в 77 787 руб. можно приобрести только полметра (0,51 кв. м) во вторичной квартире стоимостью 152 317 руб. за 1 кв. м. Хуже положение только в Приморском крае и Дагестане. Там жители на среднемесячный доход смогут купить лишь 0,49 кв. м и 0,47 кв. м жилья соответственно. Однако за минувший год уровень доступности жилья в Москве немного вырос - на 0,15%. В Приморье этот показатель вырос на 0,14%, в Дагестане - на 0,05% (на фото: г. Москва)
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