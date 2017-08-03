«Синий зуб» достроят за счет бюджета

Олег Тверев / PhotoXPress

Здание несколько лет назад было передано Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). Первоначально предполагалось, что в нем разместятся учебно-деловой центр вуза и гостиница «Зенит». В 2004 г. строительство прервалось из-за проблем с деньгами

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