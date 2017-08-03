Коммерческая недвижимость

«Синий зуб» достроят за счет бюджета

Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2021 году
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