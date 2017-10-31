В каких городах России самые плохие дороги

«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»

Между тем в Кирове действует проект «Безопасные и качественные дороги», который подразумевает масштабный ремонт дорог в городе, говорится на сайте городской администрации. Летом текущего года на совещании по вопросам ремонта трасс руководитель администрации Кирова Александр Перескоков обратил внимание на то, что зачастую участки, на которых прошел ремонт, уже через год оказываются «убитыми», говорится на сайте ГТРК «Вятка»

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