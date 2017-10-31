В каких городах России самые плохие дороги
Больше всего состоянием дорог и парковок недовольны жители Ярославля и Саратова, выяснили эксперты Domofond.ru
Самые разбитые дороги в России и неудобные парковки - в Ярославле. Такой вывод содержится в исследовании компании Domofond.ru, которая провела опрос более 258 000 жителей крупнейших городов России. Цель опроса - выяснить, как россияне оценивают качество дорог и ситуацию с парковками в своих городах. По результатам был составлен рейтинг 100 крупнейших городов России по удобству для автомобилистов. Ярославль оказался на последнем месте рейтинга
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Качество дорог и доступность парковочных площадей жители Ярославля (опрошено 2459 респондентов) оценили на 3,2 балла (из 10 возможных), отметив, что их «не устраивают дворовые парковки и проезд в один автомобиль». Кроме того, в городе не решена проблема «жутких автомобильных пробок в час пик» и «транспорта у подъездов»
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Саратов занял 99-е место рейтинга (3,4 балла). Там, по мнению жителей, «отсутствует асфальт на центральных улицах», «нет стоянок» и «везде стоят автомобили»
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«Дороги бросили, Московское шоссе уже давно требует ремонта», - заявил в ходе опроса Domofond.ru один из автомобилистов Саратова. Всего было опрошено 3706 жителей Саратова
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В числе аутсайдеров по состоянию дорог оказался и город-миллионник Волгоград. Несмотря на то что летом уже 2018 г. город должен принять у себя матчи чемпионата мира по футболу, дороги в городе остаются «разбитыми» и «ужасными», особенно внутри кварталов и дворов
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Жители Волгограда также жалуются на «отсутствие парковок, как платных, так и бесплатных», а также недовольны «пропускной способностью моста» (опрошено 4102 респондента)
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Город Рыбинск Ярославской области по состоянию дорог недалеко ушел от своего областного центра, заняв 98-ю строчку рейтинга (3,5 балла). Жители жаловались на то, что в городе «есть совершенно непроезжие участки»
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«К некоторым домам на машине подъехать сложно на расстояние до 500 метров», - говорят местные жители, отмечая, что во дворах парковок нет и транспорт стоит неправильно и хаотично (опрошено 680 жителей)
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«Дороги в городе - яма на яме», - жалуются автомобилисты города Кирова (3,5 балла). По словам местных жителей (опрошено 1902 человека), в городе только одна главная дорога и на ней с утра пробки. «Ужасные дороги во дворах», дворовые территории и подъезды к ним заставлены машинами, парковочных мест мало, больших парковок и вовсе нет
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Между тем в Кирове действует проект «Безопасные и качественные дороги», который подразумевает масштабный ремонт дорог в городе, говорится на сайте городской администрации. Летом текущего года на совещании по вопросам ремонта трасс руководитель администрации Кирова Александр Перескоков обратил внимание на то, что зачастую участки, на которых прошел ремонт, уже через год оказываются «убитыми», говорится на сайте ГТРК «Вятка»
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Не намного лучше состояние дорог и в Архангельске (3,6 балла). В соцсетях жители города (опрошено 970 человек) жалуются на то, что по местным дорогам не то что проехать - «пройти без слез нельзя»
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Запущенность дорог Архангельска требует вмешательства федерального центра, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, зампредседателя президиума Минстроя Игорь Шпектор
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Средняя оценка дорог по стране составила 4,1 балла из 10 возможных. При этом разрыв между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения дорожной ситуации городами составил 3,6 балла. На фото - дорога в Рязани (3,6 балла)
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Улица Полевая в Рязани (на фото) не ремонтировалась с конца 1990-х гг. - тогда на дорогу насыпали щебень, но асфальт не положили. Теперь после каждого дождя на улице образуются ямы с водой
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Балашиха оказалась единственным городом в Московском регионе, попавшим в десятку российских городов с самыми некачественными дорогами. 572 опрошенных жителя Балашихи оценили состояние дорог и парковок в городе на 3,6 балла. Это несмотря на то, что в последние годы в городе ведется масштабная работа по ремонту муниципальных дорог
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Дорогу в микрорайоне 1 Мая в Балашихе (на фото) ремонтируют регулярно, каждый раз после дождя по ней перемещаться невозможно, жалуются местные жители на сайте Общероссийского народного фронта. По данным городских властей, в 2017 г. в Балашихе будет отремонтировано более 30 дорог. На это потратят более 300 млн руб.
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Не в восторге от состояния дорог и парковок в своем городе и жители Самары ( 3874 респондента). Летом текущего года районная прокуратура возмутилась состоянием дорог в историческом центре Самары, обнаружив, что дорожное полотно улиц не соответствует госстандартам, а выбоины и трещины асфальтового покрытия превышают допустимые ГОСТом размеры. Прокуратура потребовала от муниципалитета Самары восстановить дорожное полотно и выписала штраф в 300 000 руб. На фото - улица Братьев Коростелёвых
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В рейтинге Domofond.ru Самара получила 3,6 балла. На фото - разбитый тротуар на Каховской улице
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Замыкает десятку городов с самыми плохими дорогами Кострома. Состояние улиц и парковок в городе жители Костромы (1099 респондентов) оценили на 3,6 балла. В этом году на ремонт дорог в Костроме местная администрация планирует потратить около 210 млн руб., сообщает ИА REGNUM.
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На фото Судиславский район Костромы. «Дорога после дождей размыта, проехать невозможно. Единственный мостик, по которому можно проехать, разрушен», - пишут жители района на сайте Общероссийского народного фронта
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Лидером рейтинга Domofond.ru стал Грозный. Его жители (196 респондентов) оценивают ситуацию с дорогами и парковками на 6,8 балла, отмечая «удобство развязки дорог» и возможность «без проблем почти со двора выехать куда угодно в любое время суток». Вторую строчку заняла Тюмень. Жители города (2071 респондент) довольны «удобной транспортной развязкой», «качеством материала, из которого сделана дорога», и указывают, что в целом в городе «очень удобно жить, если имеешь машину». Замыкает тройку лидеров Сочи (на фото), где горожане (1563 опрошенных) отметили «отсутствие больших пробок» и наличие дублирующей и объездной дорог, благодаря которым можно «легко и быстро добраться до всех районов города»
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Москва, несмотря на активное благоустройство, не смогла попасть даже в пятерку лидеров. Москвичи (30 327 респондентов) оценили состояние дорог и парковок в городе не 5,2 балла. И с этим результатом российская столица оказалась на 7-м месте
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