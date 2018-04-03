«Ведомости» побывали на внеплановой пожарной проверке московского цирка. Фоторепортаж

Ярослав Чингаев для Ведомостей

Инспекторы по результатам проверки зафиксировали несколько нарушений. Например, система оповещения о пожаре работает только в ручном режиме, ее недостаточно хорошо слышно во всех местах нахождения людей, а в подвале не слышно вовсе. Кроме того, детские сидения складируются в местах, через которые проходит эвакуационный путь

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