«Ведомости» побывали на внеплановой пожарной проверке московского цирка. Фоторепортаж
После пожара в «Зимней вишне» торговые центры и объекты культуры проверяют по всей России
Прокуратура совместно с МЧС проверяют по всей России торговые центры и учреждения культуры на соблюдение норм противопожарной безопасности. Такое поручение дал президент Владимир Путин после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Фотограф «Ведомостей» принял участие в проверке московского цирка танцующих фонтанов «Аквамарин»
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Цирк расположен на юго-востоке Москвы в здании дома культуры на улице Мельникова. Именно там проходил мюзикл «Норд-Ост» до атаки террористов в октябре 2002 г.
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Внеплановая проверка началась с вызова пожарных. Они ехали до здания всего несколько минут. Готовность пожарных и проверка их беспрепятственного входа в здание – первая часть всей инспекции. На фото – пожарные разворачивают технику, тащат пожарные рукава, как «в боевых условиях»
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Следующий этап – проверка система оповещения о пожаре. С помощью громкой связи по зданию объявили: «Внимание в одном из помещений было задымление, просьба покинуть здание согласно табличкам эвакуации»
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Система эвакуации (громкоговорители) должна запускаться автоматически после срабатывания пожарной сигнализации. Однако в «Аквамарине» система эвакуации запускается сотрудником охраны вручную после срабатывания сигнализации, что является нарушением. Не сработали автоматически и все датчики дыма. На фото – технический работник вручную активирует датчик
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Одна из задач сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП) – разработать план действий на случай пожара. Они должны помочь в эвакуации людей и встретить пожарные подразделения
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Инспекторы по результатам проверки зафиксировали несколько нарушений. Например, система оповещения о пожаре работает только в ручном режиме, ее недостаточно хорошо слышно во всех местах нахождения людей, а в подвале не слышно вовсе. Кроме того, детские сидения складируются в местах, через которые проходит эвакуационный путь
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Задача технических работников театра при пожаре – открыть все эвакуационные выходы и указывать людям ближайший безопасный выход на улицу
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Сотрудник администрации цирка объяснил инспекторам, что во время спектаклей сотрудников ЧОПов в здании гораздо больше. «Во время проверки получилось, что только один охранник побежал открывать все двери. Вместо 5-6 человек, которые у нас реально работают. Поэтому такая накладка произошла», – пояснил он
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По его словам, во время спектаклей у каждой двери находится по одному человеку, что в случае пожара позволит провести эвакуацию в максимально короткие сроки
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Инспекторы остались довольны, что все эвакуационные выходы в цирке свободно открываются
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По закону все проверяющие, в том числе и пожарные, обязаны уведомить организацию о своем визите. Необходимо, чтобы все должностные лица были на месте и все документы готовы. На фото – сотрудники прокуратуры и МЧС проверяют документы
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