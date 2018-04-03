Недвижимость / Коммерческая недвижимость

«Ведомости» побывали на внеплановой пожарной проверке московского цирка. Фоторепортаж

После пожара в «Зимней вишне» торговые центры и объекты культуры проверяют по всей России
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