К финансированию программы реновации в Москве могут быть привлечены инвесторы – Хуснуллин

Финансирование программы реновации жилого фонда Москвы на первом этапе будет осуществляться преимущественно из столичного бюджета, заявил в интервью «Коммерсанту» вице-мэр, руководитель стройкомплекса города Марат Хуснуллин. Мэрия приняла решение выделить на реализацию программы 300 млрд руб.— по 100 млрд руб. ежегодно, сказал он. Потенциал программы вице-мэр оценил в 8000 домов.

Хуснуллин допустил, что в перспективе в программу будут вовлечены инвесторы. «Такую возможность нельзя исключать», - сказал он, увязав эту перспективу с тем, в каком виде будет принят закон, запускающий работу программы. Принятия закона столичный чиновник ожидает до конца весенней сессии, а со списками территорий под пилотные проекты обещал определиться к осени. Никакого перечня конкретных домов, идущих под снос, пока нет. Они еще находятся в работе, заверил он.

« Жители ЦАО останутся в своем округе», - пообещал Хуснуллин, хотя допустил, что районы могут меняться. «В Центральном округе найти свободные площадки под дома для переселения сложнее, чем в других округах. Но жизнь показала, что даже когда мы в пределах ЦАО переселяем людей из района в район, то особых вопросов не возникает», - отметил он. В целом для ЦАО расселение будет минимальным.

Расселение должно быть одобрено самими жителями, подчеркнул Хуснуллин. Механизм голосования сейчас разрабатывается и будет представлен в ближайшее время. В ситуации, когда результаты голосования будут паритетны, «дома сноситься не будут», пообещал он. При этом чиновник обратил внимание на то, что «аварийные дома — это отдельная программа: если жилье признается непригодным, граждане в любом случае подлежат переселению».

Создание специального Фонда реновации Хуснуллин объяснил необходимостью «иметь сконцентрированное ядро с финансовыми, административными и организационными полномочиями». По его словам, «поручить заниматься этой программой при такой ее масштабности отдельным чиновникам не имеет смысла».