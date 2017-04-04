Снос пятиэтажек поддерживают 80% москвичей - ВЦИОМ

Почти все жители московских пятиэтажек (96%) знают о новой программе сноса хрущевок, а 57% сообщили, что специально интересуются данным вопросом, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «В ходе опроса 80% респондентов сказали, что поддерживают программу. В первую очередь они указывают на долгий срок эксплуатации и ветхость домов, а также на несоответствие пятиэтажек современным нормам, желание улучшить жилищные условия», – говорится в документе.

Большинство опрошенных негативно оценивают состояние своих домов: 70% считают, что они подлежат сносу, 16% – что требуют капитального ремонта или реконструкции.

Против реализации программы всего 8% опрошенных, еще 8% заняли нейтральную позицию. Противники программы чаще всего говорят, что им нравятся их дома, также они опасаются переселения в другой район города.

В ходе исследования зафиксирован запрос на сохранение привычной территории проживания: 83% респондентов сказали, что не готовы переехать в новый дом в другом округе столицы, 62% не стали бы рассматривать и другой район. При этом 95% респондентов согласны сменить старое жилье на новое при условии, что оно будет находиться в том же районе.

Опрос проводился 23–30 марта в 10 округах Москвы, в нем приняли участие 600 жителей пятиэтажных домов в возрасте от 18 лет.

Программа сноса пятиэтажек может затронуть 1,6 млн человек и 25 млн кв. м жилья – десятую часть всего жилого фонда Москвы – и обойтись в 6 трлн руб.