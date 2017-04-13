В Госдуме одобрили законопроект о сносе хрущевок

Комитет Госдумы по транспорту и строительству одобрил в первом чтении законопроект о сносе московских хрущевок и решил внести его на первое чтение 20 апреля. Переселяемые в рамках реновации жилого фонда Москвы жители получат без доплаты равнозначное, но более благоустроенное жилье, говорится в документе.

«Строительство домов предполагается из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью, возможностью внутренних перепланировок, с полной отделкой, соблюдением современных стандартов по приспособлению домов для маломобильных групп населения», - уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Переселение будет производиться без доплаты в равнозначное жилье. «То есть в благоустроенные жилые помещения, количество комнат в которых будет соответствовать количеству комнат в освобождаемом жилом помещении, а жилая и общая площадь которых будет не меньше соответственной жилой и общей площади освобождаемого жилого помещения», - говорится в документе.

По мнению авторов законопроекта, с учетом конструктивных особенностей современных квартир москвичи получат большую площадь, увеличится в новых домах и площадь помещений общего пользования. «В целом, по рыночной оценке, увеличение стоимости предоставляемых жилых квартир по сравнению со стоимостью освобождаемых квартир может составить до 35%», - отмечается в пояснительной записке.