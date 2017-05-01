В двух районах Москвы произошли подтопления из-за сброса воды с Рублевской плотины

Из-за плановых сбросов воды с Рублевской плотины в Москве повысился уровень воды в верхней части Москвы-реки, передает «Интерфакс». В Кунцеве и на Воробьевых горах у набережных подтопило пешеходные дорожки. «В течение недели в Москве шли дожди, и с Рублевской плотины в плановом порядке осуществляется сброс лишней воды, через девятый гидроузел она поступает в верхнюю часть Москвы-реки», - объяснил начальник Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) Василий Марьян.

По его словам, в Кунцеве уровень воды в реке сейчас превышает средние многолетние значения на 165 см, в районе Воробьевых гор - на 70 см, у Крылатского моста - на 40 см, в районе Кожухово уровень воды в пределах нормы.

«В результате в Кунцеве подтоплены пешеходные дорожки на 15-20 см, в районе Воробьевых гор - на 5-10 см на протяжении 3,6 м», - сказал Марьян. Он подчеркнул, что никаких серьезных последствий нет, угрозы жилым домам, инфраструктуре и объектам экономики не существует. По его словам, уже есть тенденция к снижению уровня воды, «хотя сбросы еще продолжаются». Ситуация находится под полным контролем, заверил начальник спасательной службы.

МГПСС призывает москвичей и гостей столицы соблюдать меры безопасности и не приближаться к краям набережных, чтобы не оказаться в воде, передает агентство «Москва».