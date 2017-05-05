Мэрия готова привлекать к реновации девелоперов – «Коммерсантъ»

Несмотря на заявления московских властей о том, что первые три года программа реновации будет реализовываться за счет столичного бюджета, в мэрии обсуждают механизмы привлечения частных застройщиков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из чиновников. В пресс-службе стройкомплекса Москвы это подтвердили, но не детализировали.

Сейчас возможность работы с девелоперами рассматривается при квартальной застройке, объясняет источник. Мэрия готова сотрудничать с теми, кто предложит проект по себестоимости или с дисконтом в 15%. Ранее издание сообщало о возможном выкупе у девелоперов части нераспроданных квартир для переселенцев. Собеседник пояснил, что в данном случае цена будет ниже рынка.

К участию в программе могут быть привлечены ПИК и «Крост», расселявшие москвичей еще при экс-мэре Юрии Лужкове, говорит собеседник издания. В «Кросте» подтвердили готовность участвовать в сносе устаревшего жилья. В ПИКе оперативно прокомментировать вопрос не смогли.

Глава «Главстрой девелопмента» Иван Богатов отмечает, что предлагаемые городом условия могли бы привлечь девелоперов, если власти Москвы сами разработают градостроительную документацию и построят инженерную и социальную инфраструктуры.

Неофициально застройщики ставят под сомнение коммерческую выгоду от участия в проекте. «Мэр обещает переселить жителей в жилье комфорткласса, а его нельзя построить за предлагаемую городом сумму», - отмечает один из них. Другой полагает, что для бизнеса выгоднее строить коммерческое жилье, привлекая средства дольщиков.

В предварительном списке на участие в программе реновации – 4500 домов. Опрос жильцов пройдет с 15 мая по 15 июня.