Москвичи перестают покупать новостройки экономкласса – эксперт

Сегодня в Москве продается 1,15 млн кв. м жилья в новостройках массового сегмента. Из этого объема на долю новостроек комфорт-класса приходится 0,93 млн кв. м, рассказала генеральный директор и партнер компании «БЕСТ-Новострой» Виктория Григорьева. «Термин «экономкласс» применительно к жилью становится неактуальным. Покупатель тоже начинает предпочитать именно жилье комфорт-класса, даже если оно несколько дороже. Покупатель голосует рублем за жилые комплексы с благоустроенной территорией, за дворы без машин, за квартиры с отделкой», - говорит Григорьева.

По ее словам, уже на этапе подписания ДДУ люди интересуются: какая будет в доме управляющая компания, как будет осуществляться эксплуатация объекта, кто будет контролировать. Изменился подход к строительству и проектированию жилых комплексов массового спроса. По ряду параметров эти проекты сопоставимы с бизнес-классом. «Хорошо продуманный проект обеспечивает не менее 130 сделок в месяц», - говорит Григорьева.

Сокращается спрос на малометражные квартиры, студии по 19 кв. м уже никому не нужны. Сейчас доля студий в общем объеме предложения новостроек сократилась до 1,5% – год назад их было вдвое больше.

По оценке эксперта, цены на современное жилье остаются приемлемыми: в комфорт-классе Москвы средняя стоимость 1 кв. м равна 148 400 руб., а минимальный бюджет покупки начинается от 3,4 млн руб.