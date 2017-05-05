Скорость движения в центре Москвы снизилась вдвое из-за благоустройства

Средняя скорость движения в Москве снизилась вдвое после начала работ по программе «Моя улица»; увеличилось количество задержек в движении наземного транспорта, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«На Садовом и Бульварном кольцах идут реконструкционные работы в рамках реализации программы благоустройства "Моя улица". В связи с этим в центральной части города отмечается снижение скорости движения более чем на 50%», - сказали в ЦОДД.

Основные затруднения - на Садовом и Бульварном кольцах и прилегающих улицах. «В центральной части города в утренний час пик движение оценивается в шесть-семь баллов. В вечерний час пик увеличение заторов внутри Третьего транспортного кольца достигает восьми-девяти баллов», - сообщил сотрудник ЦОДД.

«Мосгортранс» отметил рост на 20% количества и продолжительности задержек в движении наземного общественного транспорта в районах работ в центре Москвы. «Для транзитных поездок на автомобиле не рекомендуется использовать центр города - просим пользоваться Третьим транспортным кольцом. Также просим водителей корректировать свои маршруты в соответствии с ограничениями и выбирать пути объезда, а также закладывать дополнительное время в пути», - сказал он.

На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин после инспекции дорожных работ на Новой площади вновь извинился перед москвичами за временные трудности в движении по центральным улицам. «Я приносил и приношу извинения: без этого не обойтись», - сказал градоначальник. Мэр сказал, что на отдельных участках дорог уже «через месяц-два начнут освобождать полосы», а 2017 год - «последний год таких масштабных работ, связанных с серьезными ограничениями».