Реновация Москвы не коснется комплексов конструктивистских зданий

Все крупные архитектурные комплексы эпохи конструктивизма не пойдут под снос по столичной программе реновации, сообщил официальный портал московской мэрии в материале, озаглавленном «Реновация не затронет ни одного конструктивистского здания».

«Безусловно, в Москве есть жилые дома, которые представляют историко-культурную ценность. Это здания, построенные в стиле конструктивизма, в частности дома рабочих поселков 20-30-х годов прошлого века», - заявил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он уточнил, что речь идет о домах 40 довоенных рабочих поселков, а также домах, которые возвели в первые годы после войны. «Мы дополнительно их посмотрели совместно с экспертами - представителями нашего научного совета, который работает при департаменте культурного наследия. Также для экспертной оценки мы пригласили Константина Михайлова - члена Совета при президенте по культуре и искусству и одного из основателей общественного движения "Архнадзор"», - сообщил глава департамента.

По его словам, эти здания не являются выявленными объектами или объектами культурного наследия, что могло бы защитить их от расселения и сноса. Кроме того, по формальным признакам, среди которых высотность в четыре или пять этажей, ветхость и изношенность коммуникаций, они могли бы попасть в программу реновации.

Однако экспертная оценка независимых специалистов в области архитектуры и столичного департамента культурного наследия подтвердила историко-культурную ценность этих домов, их значимость для сохранения истории градостроительства столицы, заявил Емельянов: «это почти 300 уникальных жилых домов».

Реновация не затронет Дангауэрскую слободу - жилой массив в Лефортове, построенный 1928-1932 гг., поселки Буденовский и Усачевский в центре Москвы, Хавско-Шаболовский поселок на юге Москвы и послевоенные дома СДС на Саратовской улице в ЮВАО.

Руководитель Мосгорнаследия отметил, что не все жильцы домов конструктивизма были довольны решениями экспертов. По его словам, некоторые выражали возмущение по поводу того, что теперь не смогут переехать в новостройки.