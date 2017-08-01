Мень: Регионы задолжали около 200 млрд рублей по энергетике в ЖКХ

Объем задолженности за топливно-энергетические ресурсы в российском ЖКХ превышает 196 млрд руб., сообщил на селекторном совещании с главами регионов РФ министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, передает «Интерфакс».

«Особенно сильно беспокоит по этому вопросу ситуация в ряде регионов, в частности в Кемеровской области. Там задолженность за год увеличилась более чем на 293%, в Пермском крае задолженность увеличилась на 27%, по Московской области задолженность увеличилась на 13%», – сказал руководитель Минстроя (цитата по «РИА Новости»). При этом он отметил, что для регионов, где «коммунальному хозяйству уделяется достаточно внимания», характерна положительная динамика снижения объема задолженности и аварийности.

Например, в Тверской области объем задолженности сократился на 17,7%, в Волгоградской области – примерно на 3%, отметил министр.

«В регионах есть все инструменты, чтобы решить все вопросы, возникающие при подготовке к отопительному сезону», – подчеркнул Мень.