На Горьковском шоссе рухнул надземный пешеходный переход, есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате падения надземного пешеходного перехода на трассе «Волга», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На 305-м км автодороги М7 "Волга" на трассу рухнул надземный пешеходный переход. Травмирован находившийся внутри перехода пешеход и водитель, автомобиль которого задело упавшей конструкцией», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия на участке трассы во Владимирской области перекрыто движение. «Потребуется время, чтобы демонтировать и убрать с дороги упавшие конструкции», — отметил источник.