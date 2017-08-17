В Москве в июле вырос спрос на жилье – Росреестр

В июле на вторичном рынке жилья Москвы было совершено 10 230 сделок купли-продажи квартир и комнат, говорится в сообщении Росреестра по Москве. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (9510 сделок), но на 3,4% меньше, чем в июне (10 600 сделок).

В то же время в июле на первичном рынке было куплено 3670 квартир - именно такое количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) жилья зарегистрировал Росреестр. Это на 23,7% больше, чем за июль 2016 г. (2800 ДДУ).

Выросло и количество зарегистрированных сделок по ипотеке. В июле 2017 г. оно составило 4970 сделок против 4740 сделок годом ранее.

Как сообщалось, в июне 2017 г. в столице было зафиксировано более 10 600 сделок купли-продажи жилья.