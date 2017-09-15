Девелопер ГРАС рассчитался перед кредиторами по долгам в 4,9 млрд рублей

Едва не обанкротившийся девелопер ГРАС сумел урегулировать долг перед кредиторами в размере 4,9 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель компании.

«МФК «ГРАС» больше ничего не угрожает. Компания продолжит свою деятельность и выполнит обязательства по строительству жилого комплекса «Утесов» на Карамышевской набережной в Москве, где является застройщиком», - заявил через представителя пресс-службы президент ЗАО «МФК «ГРАС» Михаил Ефимов.

Напомним, что иски о банкротстве ЗАО «МФК «ГРАС» были поданы в 2016 г. компанией «Монолит центр», а также банком ВТБ. Позднее компания «Флэт маркет» (входит в девелоперскую группу «Флэт и Ко») выкупила у банка ВТБ право требования по долгу ГРАСа. В результате к «Флэт и Ко» перешли права на два объекта группы «ГРАС» - МФК «Флотилия» на Речном вокзале в Москве и ЖК премиум-класса «Сан-Сити» в Сочи.

В результате в июне текущего года ГРАСу удалось заключить мировое соглашение с истцами, и Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве.

«Мы достраиваем два объекта, входивших в портфель активов ЗАО «МФК «ГРАС» (ЖК «Сан-Сити» в Сочи и МФК «Флотилия» в Москве) в качестве девелопера, а также осуществляем внешнее управление проектом ЖК «Утесов», застройщиком которого остается МФК «ГРАС», - уточнил «Ведомостям» генеральный директор «Флэт и Ко» Дмитрий Майстренко.