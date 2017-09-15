Жителям пятиэтажек покажут квартиры в домах, готовых для переселения по реновации

Власти Москвы откроют еще девять шоу-румов в уже построенных жилых домах, предназначенных для переселения по программе реновации. Об этом говорится в сообщении департамента строительства Москвы, передает «РИА Новости».

«Это 1-, 2- и 3-комнатные квартиры в разных округах столицы. В настоящее время разрабатывается график посещения этих объектов для жителей Москвы», — отмечается в сообщении.

Всего для первоочередного переселения жителей пятиэтажек уже построены 13 домов и еще около 25 объектов планируются к вводу в эксплуатацию до конца 2017 г. К использованию по программе реновации предусмотрены 113 площадок, предлагаемых для использования в качестве стартовых в рамках реализации программы реновации и включенных в АИП. Строительство домов на этих площадках начнется в 2018 г.

Ранее власти Москвы уже делали попытки показать москвичам, как будут выглядеть квартиры для переселенцев из пятиэтажек. Так, сейчас на ВДНХ работает шоу-рум, в котором демонстрируются квартиры и элементы благоустройства дворов по программе реновацмм. Ранее подобный шоу-рум был представлен на Московском урбанистическом форуме в июле.