Мэрия Москвы станет собственником самого большого цирка в Европе

Мэрия Москвы получит в собственность Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского. Об этом РБК рассказала замдиректора цирка Татьяна Запашная. На данный момент цирк имеет статус ФГУП и находится в федеральной собственности. Объект может быть передан до конца года, заявил источник в правительстве.

Запашная подтвердила эту информацию. Цирк решили передать Москве, так как в столичном бюджете есть деньги на его реконструкцию, добавила Запашная. «Нас вызвали и сказали, что единственный способ провести реконструкцию цирка в ближайшее время — это переход к Москве. Мы с радостью согласились, хотя вначале были сомнения, потому что федеральный статус тоже многого стоит», —уточнила она.