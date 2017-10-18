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Трамвайное движение в Красногвардейском районе Петербурга запустят с опозданием на 2 месяца

Трамвайное движение по новому маршруту у Ладожского вокзала начнется до конца года, сообщил представитель «Транспортно-концессионной компании» (ТКК, на 80% принадлежит УК «Лидер» и аффилированным с ним компаниям, 20% -у ПАО «ЛСР»).

Работы закончатся в ноябре, движение начнется до конца года, подтвердил начальник департамента развития «ЛСР-строй» Олег Лобзев. По его словам, проектное решение было изменено, но это не дало существенной экономии. По концессионному соглашению, которое ТКК весной 2016 г. заключило с администрацией Петербурга, запуск был назначен не позже 1 ноября.

Городская администрация пока не предъявляла ТКК претензий за опоздание, говорит представитель ЛСР.

Концессионное соглашение предусматривает создание, реконструкцию и эксплуатацию трамвайной сети в Красногвардейском районе на 30 лет. Условия соглашения не разглашаются. Затраты на проект - 2,5 млрд руб. (в ценах 2015 г.), из которых 1,3 млрд руб. должен выделить бюджет Петербурга.