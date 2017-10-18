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В Москве могут выставить на торги здания трех федеральных министерств

Здания в Москве, которые сейчас занимают Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга, могут быть выставлены на публичные торги. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), это будет возможно после того, как эти три ведомства переедут в «Москва-сити».

Министр связи Николай Никифоров днем ранее подтвердил, что Минэкономразвития, Минкомсвязь и Минпромторг ведут переговоры о переезде в «Москва-сити» и о передаче нынешних зданий АИЖК. В АИЖК ТАСС уточнили, что переселятся в помещения «Башни 2» IQ-квартала комплекса «Москва-сити». График переезда еще не утвержден.

Находящиеся в федеральной собственности объекты недвижимости могут быть реализованы с использованием механизмов, предусмотренных законом о содействии развитию жилищного строительства с участием АИЖК в случае соответствующего решения Межведомственного коллегиального органа, объяснил собеседник агентства. Процедура предусматривает независимую оценку справедливой рыночной стоимости имущества, которое затем может быть продано на открытых публичных торгах. Победивший на них инвестор «займется созданием современных проектов, исходя из концепции наилучшего и наиболее эффективного использования», отметили в АИЖК.

В новом здании министерства планируют создать общую инфраструктуру, например залы совещаний и переговорные комнаты.