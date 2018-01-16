Недвижимость

Новости

Никифоров рассказал о сроках переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»

В Москве переезд Минкомсвязи из здания на Тверской улице в одну из высоток «Москва-Сити» может произойти осенью 2018 г. Об этом в интервью ТАСС на Гайдаровском форуме рассказал руководитель ведомства Николай Никифоров.

Никифоров затруднился назвать месяц переезда. По его словам, этим вопросом занимается АИЖК, купившая высотное здание в «Москва-Сити». «Там мы уже планируем вместе работать с Минэкономразвития, Минпромторгом. Самое быстрое - май 2018 г. Но более реалистично все-таки - осень 2018 г.», - добавил министр, уточнив, что работа по переезду идет полным ходом.

Летом прошлого года стало известно, что четыре российских министерства переедут в деловой центр «Москва-Сити» во второй половине 2018 г. Речь идет о таких ведомствах, как Минстрой, Минэкономразвития, Минкомсвязь и Минпромторг. В результате переезда должны сократиться расходы за счет уменьшения числа используемых помещений.

Кто строит жилые небоскребы в Москве