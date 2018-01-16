Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на Гайдаровском форуме заявил, что столичные районы, включенные в программу реновации жилого фонда, являются неблагополучными с точки зрения безопасности.
«Районы панельной застройки совпадают с районами относительно неблагополучными», - пояснил он во время презентации программы реновации в рамках российско-французской экспертной дискуссии «Трианонский диалог: город будущего». По его словам, такой вывод сделан из анализа криминогенной обстановки в Москве, передает ТАСС.
По словам Кузнецова, небезопасные районы встречаются как в центре города, так и на окраинах. Успешность городской среды с экономической точки зрения, культурная жизнь и безопасность важны при реализации программы реновации в Москве. В качестве примера успешного района старой застройки архитектор привел район Фрунзенской набережной.
Как выглядят дома для переселения по программе реновации
Еще один готовый дом, в котором уже ведется внутренняя отделка квартир, расположен в Тимирязевском районе по адресу Тимирязевская улица, 8. Он возведен на месте снесенной пятиэтажки. Еще весной на встрече с жителями района глава управы называл его стартовой площадкой для будущих переселенцев