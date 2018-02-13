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Эксперты назвали стоимость продажи подмосковных коттеджей в 2017 году

В среднем бюджет проданных в 2017 г. коттеджей на вторичном рынке в Московском регионе составил 101 млн руб., что на 35% выше, чем в 2016 г. подсчитали эксперты Knight Frank.

Увеличение средней стоимости проданных коттеджей связано с появлением крупных сделок (бюджетом более 300 млн руб.), говорится в сообщении компании. Так, если в 2016 г. не было продано ни одного коттеджа стоимостью более 300 млн руб., то в 2017 г. было заключено восемь сделок по такой цене. При этом сократилось количество сделок в бюджете до 50 млн руб. (на 5 п. п.). «Покупателями дорогих объектов были россияне, которые не преследовали инвестиционные цели», – поясняет заместитель директора департамента элитной жилой недвижимости компании Knight Frank Олег Михайлик.

Всего по итогам прошлого года было продано 104 коттеджа, что на 13% меньше, чем в 2016 г. При этом в основном покупатели интересовались объектами в районе Новорижского шоссе (59% сделок).

Больше половины сделок заключалось с коттеджами, расположенными в поселках на расстоянии не более 20 км от Москвы.

Выросла и средняя площадь проданного коттеджа – на 14% (с 453 кв. м в 2016 г. до 518 кв. м в 2017 г.). Однако по-прежнему основной интерес покупателей сконцентрирован на небольших коттеджах площадью до 500 кв. м (63%).

Что касается первичного рынка, то на начало января 2018 г. в Московском регионе к продаже предлагалось 514 элитных коттеджей общей стоимостью более 63 млрд руб.

На начало 2018 г. средняя стоимость коттеджей, выставленных на продажу на первичном рынке, составила 123 млн руб., что на 19% ниже, чем годом ранее.