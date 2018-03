Акционеры совхоза им.Ленина выиграли суд о земле у компании Грудинина

Бизнес

Blackstone выплатила одно из крупнейших вознаграждений в истории публичных компаний

Гендиректор и сооснователь Blackstone Стивен Шварцман в 2017 г. получил как минимум $800 млн. Это одно из самых больших вознаграждений в истории публичных компаний, пишет The Wall Street Journal.

Blackstone – это американская компания, которая занимается инвестициями. Ее основали Шварцман и Питер Петерсон в 2008 г. Сейчас у компании 25 офисов по всему миру, в которых работает около 2300 человек.

За последние пять лет работа Шварцмана принесла ему более $3,2 млрд, отмечает The Wall Street Journal. Издание отмечает, что прошлом году Шварцман мог заработать значительно больше $800 млн, раскрытых фирмой. Большая часть его доходов в компании – это выплата дивидендов и прибыли по итогам деятельности различных инвестфондов. При этом его годовая зарплата – $350 000.

До этого высокое вознаграждение получал, например, основатель Facebook Марк Цукерберг. В 2013 г. ему выплатили $3,3 млрд за счет опционов на акции. А соучредитель трубопроводной компании Kinder Morgan Inc. получил $1,1 млрд в 2011 г.

Зарплаты руководителей компаний, которые занимаются сделками, в последние годы растут вместе с фондовыми индексами, пишет The Wall Street Journal. Так, главы Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Morgan Stanley в прошлом году заработали вместе около $126 млн. Это самый высокий показатель с 2006 г.

Растущий фондовый рынок дает возможность Blackstone и ее конкурентам выгодно продавать акции компаний, которыми они владеют, отмечает газета. В итоге прибыль позволяет руководителям этих фирм получать миллионные ежегодные выплаты.

