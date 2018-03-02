Недвижимость

Новости

Акционеры совхоза им.Ленина выиграли суд о земле у компании Грудинина

Арбитражный суд Московской области сегодня удовлетворил иск трех акционеров «Совхоза имени Ленина», требовавших признать незаконной передачу принадлежавшей совхозу земли компании «ТТ девелопмент», участником которой является директор совхоза и кандидат в президенты России Павел Грудинин, сообщило «РИА Новости».

Акционеры Иван, Тамара и Ольга Маркины требовали вернуть совхозу землю общей стоимостью свыше 1 млрд руб. Они оспаривали учредительный договор ООО «ТТ девелопмент», а также сделку по внесению «совхозом имени Ленина» в уставный капитал «ТТ девелопмент» двух земельных участков. Как следует из материалов дела, учредительный договор заключался между ЗАО «Совхоз имени Ленина», Алексеем Терещенко, Ильей Пименовым, Павлом Грудининым, Александром Федоровым, Николаем Свиридовским и Игорем Чикиным. Все они указаны в иске ответчиками.

Как пояснил в суде представитель Маркиных, учредительный договор был заключен в августе 2008 г., но истцы узнали о нем и, соответственно, об отчуждении принадлежавшей совхозу земли только в 2018 г. из публикаций в СМИ. По мнению истцов, это была сделка с заинтересованностью, поскольку гендиректор совхоза Грудинин являлся одновременно одним из соучредителей новой фирмы.

Представитель «совхоза имени Ленина» в суде иск не признал, заявив, что создание ООО «ТТ девелопмент» было одобрено в установленном порядке. Он пояснил, что документы, подтверждающие одобрение, предоставлены суду и сторонам.

Что касается уведомления акционеров, то, по словам юриста совхоза, в 2008 г. на адреса истцов такие уведомления были направлены, факт их вручения подтверждается почтовыми документами с росписями получателей. «Данный иск связан исключительно с предвыборной кампанией Павла Грудинина», — заявила в суде юрист совхоза, назвав иск несостоятельным и не подлежащим удовлетворению.