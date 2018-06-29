Мэрия рассказала о заполняемости отелей в Москве на период ЧМ-2018
Отели в центре Москвы почти полностью загружены в период ЧМ-2018, сообщается на официальном портале мэрии.
«На время матчей мундиаля группового этапа отели в Москве загружены в среднем на 90%. В центре столицы гостиницы заполнены почти полностью», - говорится в сообщении. В нем также уточняется, что некоторые болельщики выезжают из отелей, так как их команды не прошли в 1/8 финала ЧМ-2018, но загрузка гостиниц почти не снизилась.
В Москве на данный момент работают 1525 отелей, прошедших классификацию и получивших звезды. Из них пятизвездочных отелей в столице - 35 на 12 800 номеров.
ЧМ по футболу проходит на 12 стадионах в 11 городах РФ с 14 июня по 15 июля 2018 г.