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Недвижимость
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Москва будет по-новому контролировать застройщиков

Ведомости
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Столичные власти разрабатывают новую систему контроля над деятельностью застройщиков. Об этом заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «Интерфакс».

Пока договоренности о введении новой добровольной системы контроля обсуждались только с девелоперами – членами Клуба инвесторов. Сейчас застройщиков жилья в столице проверяют раз в квартал. Тимофеев рассказал, что несколько компаний из Клуба инвесторов будут предоставлять такую отчетность ежемесячно.

По его словам, на участие в обкатке этой системы согласились семь крупных строительных компаний. «Для них комплект документов станет глубже, мы сможем проверять в том числе физическое выполнение работ – либо с помощью осмотра, либо по актам о выполнении работ», – приводит слова Тимофеева «РИА Новости».

«Хочу подчеркнуть, что это добровольное начинание, у нас нет законодательных рычагов для ее обязательного введения», – отметил Тимофеев.

Если эта система будет признана успешной, то с весны 2019 г. в добровольном порядке на нее будут предлагать перейти всем московским девелоперам, строящим жилые дома.

«Мы сформируем некий список – реестр компаний, согласившихся на такой шаг», – сказал председатель комитета.

Недвижимость
Новости

Москомстройивест с июля разрешил застройщикам продажу почти 2 млн «квадратов» жилья

Ведомости
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С 1 июля, после вступления в силу поправок в законодательство о долевом строительстве, столичные власти выдали разрешений на строительство около 1,8 млн кв. м жилья, рассказал руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «РИА Новости».

«С 1 июля мы выдали 57 заключений о соответствии (ЗОС) новым требованиям. По этим заключениям будет продаваться 1,8 млн кв. м жилья», - сказал чиновник.

Больше всего ЗОС получила ГК ПИК - 17 разрешений. Всего в мэрию поступало 85 заявок, из которых 28 заявок получили отказ.

Ранее «Ведомости» сообщали, что в Москве в июне застройщики получили 132 разрешения. Всего по выданным за полгода текущего года по выданным разрешениям можно построить 17,7 млн кв. м жилья, а за первые полгода 2017 г. – около 4 млн кв. м.

Заключение о соответствии дает право застройщику начать продажи жилья в проекте по договорам долевого участия.

Напомним, что с 1 января 2017 г. застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия (ДДУ). В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.

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Недвижимость
Новости

Власти назвали застройщиков – лидеров по привлечению средств дольщиков в Москве

Ведомости
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Группа ПИК - лидер по привлечению средств населения в долевое строительство в Москве - всего компания привлекла 47,5 млрд руб., рассказал руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «РИА Новости».

На втором месте, по словам Тимофеева, компания «Садовые кварталы» - 32 млрд руб., на третьем - «Донстрой» (30 млрд руб.). Далее следует группа компаний ЛСР (28 млрд руб.), ГК «А101» - 25 млрд руб.

При этом Тимофеев отметил, что привлеченные средства не прямо пропорциональны объему строящегося и проданного жилья, поскольку цена метра у компаний отличается.

Согласно Единому реестру застройщиков, по объему строящихся площадей в Москве также лидирует Группа ПИК, которая возводит в столице 2,4 млн кв. м жилья. На втором месте ГК ЛСР, в портфеле которой 795 000 кв. м строящегося жилья в Москве. На третьем месте MR-Group (759 000 кв.м). У «Донстроя» и ГК «А101» соответственно 728 200 кв. м. и 695 400 кв. м новостроек в Москве.

По словам Тимофеева, сегодня в жилое строительство Москвы всего проинвестировано 1,23 трлн руб. При этом основные инвесторы - население. Всего в Москве строится 547 объектов, где граждане выступают соинвесторами.

Также, по словам чиновника, число заключенных в Москве договоров долевого участия (ДДУ) по состоянию на август этого года выросло на 60% относительно аналогичного периода прошлого года, передает «Интерфакс». На сегодняшний день в Москве действует около 134 000 ДДУ.

По итогам августа 2017 г. в столице было зарегистрировано 86 000 ДДУ.

Кто застраивает новую Москву

Бизнес
Новости

СМИ узнали о проблемах у крупного российского сервиса по продаже авиабилетов

Ведомости
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Одно из крупнейших на российском рынке онлайн-агентств по продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их словам, агентство просрочило гарантийный платеж авиакомпаниям.

На сайте Sindbad 23 августа была размещена заглушка с контактами службы поддержки. «Сайт испытывает технические проблемы, работа должна восстановиться сегодня - завтра», - приводит издание слова оператора сервиса.

При этом у компании могут быть проблемы не только технического характера - собеседник газеты в международной системе бронирования рассказал, что Sindbad просрочил платеж в системе взаиморасчетов по продажам авиаперевозок международной организации гражданской авиации IATA. В рамках этой системы агенты в течение 10 дней переводят средства за выписанные билеты, а система выступает гарантом для авиакомпаний.

«Речь идет об очень существенных суммах, которые агент должен авиакомпаниям», - пояснил источник издания. Он добавил, что «вменяемых объяснений» от компании получить пока не удалось. Газета уточняет, что 23 августа Sindbad также перестал отвечать на поисковые запросы агрегатора Aviasales. Представитель Aviasales рассказал изданию, что жалоб от пользователей, купивших билеты через Sindbad, не поступало.

Собеседник газеты, тем не менее, посоветовал клиентам Sindbad проверить купленный билет на сайте авиакомпании и убедиться, что он выписан.

Sindbad, по оценке Транспортной клиринговой палаты, занимает четвертое место в рейтинге агентств по объему продаж авиабилетов за январь - июль 2018 г. Объем продаж билетов за год оценивается в 300 000 штук.

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Политика
Новости

СК заподозрил «Правый сектор» в подготовке убийств 50 российских чиновников

Ведомости
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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело против участников запрещенной в России экстремистской украинской организации «Правый сектор» о приготовлении к убийству 50 российских госслужащих из-за публикации материала «приговор Центрального национального суда "Правого сектора"». Об этом сообщается на сайте СК.

По данным СК, эту бумагу подготовили восемь участников организации, в том числе Дмитрий Ярош, Андрей Тарасенко и Андрей Стемпицкий. «В этом «документе», заявляя о вынесении смертного приговора, названные лица фактически дали указания всем членам незаконной организации «Правый сектор» о совершении в «удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами» убийств 50 должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов», – указывает СК.

В списке подлежащих ликвидации лиц были служащие, принимавшие участие в расследовании уголовного дела в отношении Александра Костенко, приговоренного судом Симферополя к тюремному сроку за причинение легкого вреда здоровью сотруднику батальона «Беркут» во время массовых беспорядков на площади Незалежности в Киеве в мае 2015 г. СК полагает, что участники организации планировали убийства «из мести за законное осуждение Костенко».

Действия составителей документа СК квалифицировал как приготовление к совершению убийств, посягательство на жизнь государственных служащих и деятелей, а также организация экстремистской организации. В ближайшее время следствие намерено привлечь фигурантов в качестве обвиняемых и добиться их объявления в международный розыск и заключения под стражу.

Хроника украинского противостояния

Экономика
Новости

ЦБ увеличил закупки валюты для Минфина в последний день перед паузой

Ведомости
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Центробанк в четверг приобрел для Минфина на внутреннем рынке иностранную валюту в рамках бюджетного правила на 20,2 млрд руб., свидетельствуют данные регулятора. С пятницы, 24 августа, ЦБ приостановил закупки.

В среду ЦБ направил на покупку валюты 20,1 млрд руб., а во вторник и понедельник – по 17,5 млрд руб. До этого регулятор первый раз в августе взял недельную паузу в закупках валюты.

Наращивание интервенций после паузы привело к резкому ослаблению рубля, констатировали опрошенные «Ведомостями» аналитики. В четверг доллар обновил максимум с начала апреля 2016 г. и подорожал до 69,01 руб., курс евро достигал 79,77 руб. После скачка курса ЦБ выпустил сообщение, в котором объявил о приостановке покупки валюты до конца сентября. Рубль позитивно отреагировал на эту новость и начал укрепляться.

Представитель Минфина сообщил, что решение ЦБ не повлияет на выполнение закупочного плана в рамках бюджетного правила: валюта будет напрямую закупаться у ЦБ Казначейством, а регулятор, в свою очередь, сможет продать рубли на рынке либо не делать этого, как он и поступил в четверг.

Всего с 7 августа по 6 сентября Минфин планировал направить на покупку валюты рекордную за всю историю интервенций сумму в 383,2 млрд руб. На данный момент ЦБ закупил для Минфина валюту на 116,2 млрд руб. Таким образом, для исполнения месячного плана остается еще 267 млрд руб.

Финансы
Новости

Доллар и евро подешевели на полрубля

Ведомости
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Рубль укрепляется на открытии торгов Московской биржи в пятницу. Курс доллара опустился по сравнению с закрытием предыдущих торгов до 67,65 руб. (-0,54 коп., или 0,8%), евро падал до 78,29 руб. (-0,46 коп., или 0,5%).

К 10.15 мск американская валюта торгуется по цене 67,83 руб., европейская – 78,46 руб.

В четверг доллар обновил максимум с начала апреля 2016 г. и подорожал до 69,01 руб. (на 98 коп. к закрытию среды). Курс евро достигал 79,77 руб. (+87 коп.).

После скачка курса Центробанк в середине дня выпустил сообщение, в котором объявил о приостановке покупки для Минфина иностранной валюты на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября. Рубль позитивно отреагировал на эту новость и начал укрепляться.

Бизнес
Новости

Илон Маск рассказал о пожаре на заводе Tesla в Калифорнии

Ведомости
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Гендиректор Tesla Илон Маск сообщил о пожаре на предприятии по производству электромобилей Tesla в калифорнийском городе Фримонт. Об этом предприниматель сообщил в Twitter.

«Я только что там был. Рядом с южным забором загорелся собранный для утилизации картон. Я чрезвычайно благодарен пожарным за оперативную реакцию!» — написал Маск в ответ на сообщение с фотографией пожара.

Он уточнил, что в результате пожара никто не пострадал. Компания также избежала ущерба. Сейчас пожар потушен. Причина возгорания не сообщается.

За последний год на заводе компании во Фримонте произошло несколько пожаров. The Wall Street Journal отмечает, что последний случился в «чувствительное» для компании время, на фоне сообщений Маска о планах превратить Tesla из публичной компании в частную. Компания была основана в 2003 г. Она специализируется на производстве электромобилей, создании солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Политика
Новости

Меркель опровергла зависимость Германии от России из-за «Северного потока – 2»

Ведомости
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Российский газопровод «Северный поток – 2», который должен пройти по дну Балтийского моря для поставок газа в Германию, не поставит ФРГ в энергозависимость от России. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель, передает Reuters. При этом она подтвердила позицию Берлина о необходимости сохранить транзит газа через Украину даже после ввода в строй «Северного потока – 2».

На состоявшихся в минувшую субботу переговорах Меркель с президентом России Владимиром Путиным лидеры стран обсудили возможные санкции США против компаний, участвующих в проекте газопровода, в связи с чем речь зашла о мерах по его защите, рассказывал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Безусловно, проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен, и поэтому необходимо принять меры, чтобы оградить его от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств», – говорил Песков. По его словам, Путин и Меркель согласны, что «абсолютно неправильно каким-то образом политизировать этот проект».

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО заявлял, что из-за зависимости от поставок российского газа Германия станет «заложницей России». Позже он называл ужасной ошибкой решение Германии разрешить строительство «Северного потока – 2» на своей территории. «Германия увеличивает импорт энергии из России, в то время как США тратят миллиарды долларов на защиту Германии и остальной Европы от России, – возмущался Трамп. – То, что делает Германия, это ужасно. Это ужасная ошибка. Как вы можете работать ради мира и работать с позиции силы, когда у кого-то есть такая власть над вами?»

В мае The Wall Street Journal писала, что Трамп на встрече с Меркель в апреле пытался убедить ее отказаться от поддержки проекта «Северный поток – 2». Несколько европейских чиновников на условиях анонимности утверждали изданию, что Трамп хочет, чтобы США стали вместо России основным поставщиком газа в Евросоюз.

«Северный поток – 2» – новый экспортный трубопровод «Газпрома», который должен пройти через Балтийское море и соединить Россию с Германией. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год, стоимость строительства ее морской части оценивается в 9,5 млрд евро. 100% проектной компании Nord Stream 2 AG принадлежат «Газпрому». Соглашение о финансировании половины стоимости проекта с «Газпромом» подписали пять европейских компаний: австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper. Завершить строительство газопровода планируется концу 2019 г.

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Бизнес
Новости

США заподозрили Microsoft в даче взяток при продаже Word в Венгрии

Ведомости
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Минюст США и федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали расследование в отношении Microsoft, заподозрив технологического гиганта в злоупотреблениях во время работы в Венгрии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, вопросы у американских властей вызвали сделки компании с посредническими организациями в Венгрии в 2013 и 2014 гг. Microsoft продавала свои продукты, в частности Word и Excel, этим частным компаниям с большими скидками. Компании, в свою очередь, перепродавали их государственным структурам Венгрии, но по цене, близкой к реальной (без скидки). Сверхдоход использовался для подкупа венгерских чиновников, пишет издание.

Заместитель главного юрисконсульта Microsoft Дэвид Говард сообщил изданию, что компания начала внутреннее расследование, как только узнала о возможных правонарушениях в Венгрии. «Мы привержены этике ведения бизнеса и не пойдем на уступки в ущерб этим стандартам», – подчеркнул он. Представитель Microsoft заверил, что компания сотрудничает с американским минюстом и SEC.

Компания уже уволила четырех сотрудников своего представительства в Венгрии, включая его менеджера Иштвана Паппа, а также расторгла соглашения о партнерстве с четырьмя компаниями в этой стране.

Microsoft была создана в 1975 г. Биллом Гейтсом и Полом Алленом. С конца 1970 гг. она разрабатывает операционные системы для персональных компьютеров.

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Бизнес
Новости

«Биокад» пожаловался на проблемы с ввозом оборудования из-за «политической обстановки»

Ведомости
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Производитель лекарств «Биокад» пожаловался на невозможность завершить в срок строительство завода в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Коммерсантъ». Генеральный директор компании Дмитрий Морозов в своем Facebook объяснил это «политической обстановкой», уточняет издание.

Предприниматель пояснил, что строительство завода невозможно завершить из-за срывов сроков поставок оборудования иностранными поставщиками. По его словам, иностранцы задержат поставки до 8 месяцев. Теперь «Биокад» сможет запустить в плановый срок — в 2019 г. — только первую очередь завода. Сдача второй сдвинется более чем на четыре месяца. Бизнесмен отказался называть поставщиков, о которых идет речь, сказав лишь, что это американская и итальянская компании. Суммы контрактов составляют $4 млн и $10 млн соответственно.

«Биокад» планировал к 2020 г. построить на площадке «Нойдорф» особой экономической зоны в Санкт-Петербурге предприятие по производству полного цикла 13 международных непатентованных наименований, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Объем инвестиций в проект – 3 млрд руб. Сложившаяся ситуация вынудила фармацевтического производителя самостоятельно разработать основное оборудование и начать его выпускать в Китае, рассказал Морозов.

«Биокад» выпускает препараты для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и вирусных заболеваний. У компании два предприятия в Санкт-Петербурге и Подмосковье. Кроме завода в «Нойдорфе» «Биокад» занимается строительством завода в Зеленограде в рамках заключенного в 2017 г. офсетного контракта с департаментом здравоохранения Москвы на 14 млрд руб.

Политика
Новости

Путин сменил посла России в Белоруссии

Ведомости
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Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич освобожден от должности и назначен российским послом в Белоруссии, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной. Соответствующие указы президента Владимира Путина опубликованы на портале правовой информации.

До Бабича должность посла и спецпредставителя президента совмещали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов – они были послами на Украине. С 2006 г. послом России в Белоруссии был бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков. Он освобожден от дипломатической должности указом президента. Предложения о кандидатах в послы вносятся МИДом, а назначаются они указом главы государства после получения официального согласия (агремана) принимающей стороны.

Бабич стал полпредом ПФО в декабре 2011 г., до этого в 2003 – 2011 гг. был депутатом Госдумы. Перед одобрением парламентом кандидатуры Бабича на пост посла в Минске близкий к думскому руководству собеседник «Ведомостей» отмечал, что Бабич – человек, который «прошел военную службу, был депутатом, знает все». В «родственных» государствах нужны политические назначенцы, прошедшие огонь и воду, а не дипломаты, считает собеседник: «Беларусь – союзное государство, у нас с ними много гуманитарных связей, и там нужен общественный деятель, который может решать эти дела. Бабич – человек, который знает всю эту кухню».

Близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей» рассказывал, что к Бабичу хорошо относятся в Кремле, но ему слишком долго пришлось оставаться в ПФО – назначения на другие посты по разным причинам не складывались. Другой близкий к администрации президента человек не исключал, что Белоруссия с трудом дала агреман, поскольку Бабич на всех своих постах «развивает слишком активную деятельность, из-за чего [у Минска] могли быть опасения».

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