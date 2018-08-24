Недвижимость

Новости

Москва будет по-новому контролировать застройщиков

Столичные власти разрабатывают новую систему контроля над деятельностью застройщиков. Об этом заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «Интерфакс».

Пока договоренности о введении новой добровольной системы контроля обсуждались только с девелоперами – членами Клуба инвесторов. Сейчас застройщиков жилья в столице проверяют раз в квартал. Тимофеев рассказал, что несколько компаний из Клуба инвесторов будут предоставлять такую отчетность ежемесячно.

По его словам, на участие в обкатке этой системы согласились семь крупных строительных компаний. «Для них комплект документов станет глубже, мы сможем проверять в том числе физическое выполнение работ – либо с помощью осмотра, либо по актам о выполнении работ», – приводит слова Тимофеева «РИА Новости».

«Хочу подчеркнуть, что это добровольное начинание, у нас нет законодательных рычагов для ее обязательного введения», – отметил Тимофеев.

Если эта система будет признана успешной, то с весны 2019 г. в добровольном порядке на нее будут предлагать перейти всем московским девелоперам, строящим жилые дома.

«Мы сформируем некий список – реестр компаний, согласившихся на такой шаг», – сказал председатель комитета.