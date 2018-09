Эксперты назвали стоимость всей недвижимости мира

Политика

Новости

The New Yorker отозвал приглашение экс-советнику Трампа на свой форум

Журнал The New Yorker отозвал приглашение на свой ежегодный общественно-политический форум в Нью-Йорке, направленное бывшему советнику президента США Дональда Трампа Стивену Бэннону. Об этом сообщил главный редактор журнала Дэвид Ремник в Twitter.

«Реакция в социальных сетях была критической, и на меня вылилось много злости из-за решения пригласить его. Некоторые сотрудники также заявили, что против его приглашения на форум», – написал Ремник.

О том, что Бэннон будет на форуме The New Yorker, Ремник сообщил газете The New York Times в понедельник. Он отметил, что намерен взять интервью у экс-советника Трампа и задать ему «жесткие вопросы». После этого актер Джим Керри, режиссер и продюсер Джад Апатоу и комик Пэттон Освальт пригрозили отказаться от участия в форуме, если там будет человек, близкий к Дональду Трампу.

По словам Ремника, он изменил решение об участии Бэннона, так как тот является сторонником превосходства белой расы и антисемитом. Однако главный редактор издания не исключил, что в будущем все же возьмет интервью у экс-помощника Трампа «вне сцены».

Позднее The New York Times уточнила в материале, что Ремник отозвал свое приглашение.

Сам Бэннон заявил, что согласился поехать на форум после «семи недель постоянных запросов», чтобы столкнуться с самым «бесстрашным журналистом своего поколения», пишет CNN.

В 2016 г. Стивен Бэннон работал в предвыборном штабе действующего президента США Дональда Трампа, а затем получил должность главного стратега администрации Белого дома. В августе прошлого года он ушел в отставку. Как пишет журнал The New Republic, отношения Бэннона и президента сильно осложнились.

Ежегодный общественно-политический форум журнала The New Yorker пройдет с 5 по 7 октября в Нью-Йорке. С 1999 г. на мероприятии выступают известные культурные и политические деятели.