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Эксперты назвали стоимость всей недвижимости мира

Совокупная стоимость всей недвижимости мира по итогам 2017 г. достигла $280,6 трлн, что на 6,2% выше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в исследовании международной консалтинговой компании Savills.

Наибольшая доля в общей стоимости приходится на жилье – $220,6 трлн. При этом наибольшая доля совокупной стоимости жилья приходится на развитые рынки Северной Америки и Европы - 44%. Причем доля мирового населения в этих регионах составляет всего 17%.

На втором месте по совокупной стоимости жилья Китай и Гонконг, на которые сейчас приходится 26% совокупной стоимости жилья и 19% мирового населения.

Совокупная стоимость всей жилой недвижимости России в конце 2017 г. составила в нашей стране $2,9 трлн, из которых треть приходится на Москву ($0,87 трлн или 52,3 трлн руб.). Для сравнения общая стоимость жилья в Великобритании в 2017 г. составила более $9 трлн.

Что касается других секторов мировой недвижимости, то вся коммерческая недвижимость оценивается компанией Savills в $33,3 трлн, а сельскохозяйственные и лесные угодья – в $27,1 трлн.

По оценкам Savills, стоимость всей недвижимости мира в 3,5 раза больше совокупного мирового ВВП, а стоимость всего когда-либо добытого золота равна $7,6 трлн – лишь 3,5% от совокупной стоимости жилья.

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