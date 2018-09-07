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Правительство ограничит долю мигрантов в строительных компаниях

Правительство России согласовало и предлагает ввести в действие с 2019 г. ограничение в 80% (в расчете на компанию) на долю иностранных работников в строительстве, сообщил «Интерфакс».

«Хотела бы обратить внимание на сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сферу строительства – основную сферу применения труда мигрантов. Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%», – сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По ее словам, проект постановления правительства согласован с ведомствами и поддержан объединениями работников и работодателей.

По данным Росстата, в строительной отрасли заняты 6,3 млн человек, «значительную долю из которых составляют мигранты», отметила Голикова. После вступления постановления в силу часть мест займут россияне, поскольку в регионах для этого имеется «достаточно трудовых ресурсов», уверена она.

Вводимое ограничение не коснется трех регионов – Москвы, Хабаровского края и Амурской области. Для них, как в 2018 г., максимальная доля иностранных работников ограничена не будет.