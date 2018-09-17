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Россия потеряла позиции в мировом рейтинге роста цен на жилье

За год (со II квартала 2017 г. по II квартал 2018 г.) рост цен на жилье в России составил 1,5%, говорится в сообщении компании Knight Frank, которая провела исследование мировых цен на жилье в 57 странах. По росту стоимости жилья Россия опустилась с 27-го на 46-е место. Совокупный рост цен на жилье во всем мире за год составил 4,7% – самый слабый годовой темп прироста цен с III квартала 2016 г.

«Рост цен на жилье в целом по России сдерживается фактором снижения реальных доходов населения. При этом предложение превышает спрос, что также не дает расти цене 1 кв. м», – прокомментировала директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

Первое место в рейтинге заняла Мальта, где цены на жилую недвижимость за год подросли на 16,9%. Спрос на жилье на высоком уровне на Мальте поддерживает ограниченное предложение и быстрорастущая технологическая отрасль на фоне стабильной экономической ситуации.

Второе место у Гонконга с ростом цен на 15,9%. Гонконг лидировал в рейтинге десять раз с 2009 г. Но эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы рынок жилья в городе охладится в результате роста ставок по кредитам. Кроме того, в Гонконге, как и в Сингапуре, Новой Зеландии, за последние три месяца в силу вступили новые законы, регулирующие рынок недвижимости.

На третьем месте по росту цен на жилье - Латвия (13,7%). Среди причин удорожания жилья - усиление экономики, улучшении занятости и более широкой доступности ипотечных кредитов.