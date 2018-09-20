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Власти Москвы заявляют о росте спроса на новые офисы и магазины в столице

В Москве растет спрос на офисные и торговые объекты, заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на форуме недвижимости PROESTATE-2018.

По его словам, сейчас в Москве строится около 1,5 млн кв. м офисных и 1,8 млн кв. м торговых площадей. Рост спроса на эту недвижимость Тимофеев связывает «с недостатком качественных торговых и многофункциональных центров в городе».

То, что в Москве растет спрос на офисные помещения, подтверждают и данные аналитиков. Так, компания CBRE ранее сообщала, что по итогам первого полугодия текущего года спрос на офисы классов А и В в столице удвоился – всего было продано 74 000 кв. м таких площадей, в то время как в 2017 г. речь шла о 33 700 кв. м.

По его словам, с начала текущего года Градостроительно-земельной комиссией Москвы (ГЗК) одобрено строительство 10 млн кв. м недвижимости. Из них 3,3 млн кв. м – это жилье, 2,8 млн кв. м – торгово-административные здания, 1,2 млн кв. м – промышленные объекты, 865 000 кв. м – социальные, либо спортивные, 206 0000 кв. м – гостиницы.