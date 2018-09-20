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Стал известен создатель мастер-плана офшора в Калининграде

Архитектурное бюро LDA в консорциуме с российским MAP Architects и британским WSP стало победителем конкурса на разработку концепции застройки и развития территории (мастер-плана) острова Октябрьский в Калининграде, на котором будет создана офшорная зона. Об этом говорится в сообщении госкомпании «Дом.рф», выступившей одним из организаторов конкурса.

В ходе работы над планом каждая компания будет отвечать за свою область работ. LDA - за градостроительство, архитектуру, в том числе и ландшафтную, умные технологии. Это архитектурное бюро уже имеет опыт работы в России: компания разрабатывала мастер-план территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве. Также в числе знаковых проектов бюро - Олимпийский парк в Лондоне.

В свою очередь бюро MAP Architects также будет отвечать за архитектуру и градостроительство. Компания WSP - за транспорт, устойчивое развитие и умные технологии. Ожидается, что разработка мастер-плана завершится в январе 2019 г.

Конкурс проводился по инициативе губернатора Калининградской области. К участию в нем были приглашены 82 компании.

Остров Октябрьский (площадь 385 га) пролегает от центральной части Калининграда до административных границ города на востоке. С августа текущего года контролируемые россиянами иностранные компании могут перерегистрироваться на острове, в этом случае компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности, снижение налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций.