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Банк UBS назвал города с самой переоцененной недвижимостью

Швейцарский банк UBS опубликовал рейтинг городов, недвижимость в которых является самой переоцененной. Банк проанализировал ситуацию в 20 городах, которые считаются мировыми финансовыми центрами. В 16 из них, по оценкам UBS, недвижимость переоценена, при этом в шести существует риск возникновения пузыря на рынке недвижимости.

Первое место в списке занял Гонконг, далее следуют Мюнхен, Торонто, Ванкувер, Амстердам и Лондон. Стокгольм и Сидней в этом году вышли из зоны риска возникновения пузыря, но недвижимость в этих городах все еще остается переоцененной, говорится в отчете UBS. Они заняли 7-е и 11-е места соответственно.

Стоимость недвижимости в Женеве приблизилась к справедливой, отмечает банк. В текущем году этот город занял 15-е место. В число городов с переоцененной недвижимостью также вошли Париж, Сан-Франциско, Франкфурт, Лос-Анджелес, Цюрих, Токио и Нью-Йорк.

Чикаго, по данным UBS, снова стал единственным городом в отчете, недвижимость в котором остается недооцененной. Справедливые цены на недвижимость наблюдаются в Бостоне, Сингапуре и Милане, сообщает банк.

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