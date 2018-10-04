Эксперты прогнозируют в этом году минимальный ввод ТРЦ в Москве за шесть лет
На фоне переноса девелоперами открытия нескольких торговых центров в Москве в текущем году может открыться минимальное количество торговых площадей за последние шесть лет, прогнозируют эксперты компании JLL.
По данным компании, за первые три квартала в Москве было введено 98 000 кв. м торговых площадей, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году было открыто три торговых центра - ТРЦ «Каширская Плаза» (71 000 кв. м), ТРЦ «Миля» в Жулебине (19 000 кв. м) и ТЦ районного формата «Петровский» (8500 кв. м). Причем все они открылись в первой половине года - в III квартале в городе не открылось ни одного нового ТЦ.
На IV квартал заявлен запуск еще трех торговых центров - «Арена Плаза» (17 000 кв. м), «Галеон» (14 000 кв. м), «Краснопрудный» (около 7000 кв. м). Если все они откроются, то годовой объем нового предложения составит 137 000 кв. м, что все равно меньше прошлогоднего результата на 12%.
«Мы продолжаем фиксировать низкую динамику выхода нового предложения на рынок торговой недвижимости Москвы в текущем году, что является результатом экономического кризиса 2014-2016 гг. Даже при условии запуска всех анонсированных проектов результат этого года станет рекордно низким за последние шесть лет», - говорит Екатерина Земская, руководитель департамента торговой недвижимости компании JLL.
Она напомнила, что в 2019 г. ожидается ввод двух крупных объектов – «Остров мечты» и «Саларис», а также нескольких небольших районных центров.