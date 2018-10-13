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В Калуге снесли отреставрированный на деньги горожан дом начала XX века

В Калуге на улице Луначарского снесли дом, построенный в начале XX в., сообщает местный портал «Калуга 24». Историческое здание в прошлом году было отреставрировано участниками фестиваля «Том Сойер фест» на средства горожан. В ходе реставрации волонтеры заменили часть обшивки фасада, входную дверь, отремонтировали полуразрушенный фундамент, построили новое крыльцо.

Летом появилась информация о том, что историческое здание, известное в городе как дом Яковлева, предназначено на снос, пишет портал. После этого краеведы направили в областное управление по охране объектов культурного наследия письмо с просьбой вернуть дому статус памятника культурного наследия, которого он был лишен в 2013 г. Им отказали в этой просьбе.

Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский в комментариях к видео, на котором запечатлен снос дома, возмутился случившимся и заявил, что будет добиваться восстановления здания. По его словам, решение о сносе было принято его собственницей. «Самого собственника на месте нет, она в Москве. Вызвал к себе, буду разбираться», — написал Разумовский. Кто является собственником дома, не сообщается.

Дом архитектора Яковлева в Калуге