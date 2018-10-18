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Эксперты сообщили о рекордном количестве сделок с офисами в Москве за пять лет

Почти 1 млн кв. м был арендован и куплен в столице с начала года, что стало максимальным результатом с 2014 г. Рост составил 28% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 г., говорится в исследовании компании JLL.

В то же время, по прогнозам компании, ввод новых офисных площадей в нынешнем году установит очередной антирекорд и объем нового предложения остается на низком уровне. «В таких условиях арендаторы стремятся быстрее подобрать себе площадки для размещения, количество которых в ключевых деловых районах постоянно уменьшается», - поясняют эксперты компании.

Столичные офисы активно арендовались и покупались как в центре Москвы (рост спроса на 29% до 208 000 кв. м), так и за пределами ТТК (на 51% до 450 000 кв. м). Среди крупных сделок последних месяцев – Media Instinct в «Кунцево Плаза» (6000 кв. м), «Инград» в «Эрмитаж Плаза» (4600 кв. м).

Доля свободных площадей на офисном рынке Москвы по итогам III квартала составила 11,1%, сократившись за год на 3,6 п. п. В классе А вакантность офисов оказалась на 3,5 п. п. ниже, чем годом ранее, – на уровне 12,3%, а в классе В+ показатель опустился на 3,9 п. п. до 11,5%.

За III квартал на рынок вышли три новых объекта совокупной площадью 55 000 кв. м, при этом 85% ввода пришлось на класс А. Все введенные объекты расположились за пределами Садового кольца: «Новион» вблизи Олимпийского проспекта, «ВТБ Арена Парк» на Ленинградском проспекте и «Галерея 76» на Профсоюзной улице.

В целом за первые три квартала 2018 г. в эксплуатацию было введено 95 000 кв. м офисов, что сопоставимо с показателем аналогичного периода прошлого года (96 000 кв. м).

«Тенденция к переносу сроков ввода сохраняется: если в начале года планировалась реализация 250 000 кв. м, то сейчас этот показатель снизился до 172 000 кв. м. Это будет очередным антирекордом на офисном рынке Москвы», – комментирует Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ.