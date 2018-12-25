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Правительство хочет смягчить требования к банкам для продаж строящегося жилья

Правительство России готово смягчить требования к рейтингу банков, работающих с эскроу-счетами по новой схеме продажи жилья застройщиками на стадии строительства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованный проект постановления правительства.

Согласно документу, указывает издание, банки, допущенные до работы с эскроу-счетами, должны будут иметь минимальный кредитный рейтинг не А-, а на три ступени ниже: BBB– (умеренный уровень надежности) от агентств АКРА или «Эксперт РА».

По словам участников рынка, банков с рейтингом A- всего 62 и только 11 готовы работать с застройщиками по новой схеме. Снижение требований к банкам должно сделать финансирование доступнее, отмечает издание: по его оценке, банков с рейтингом от BBB- и выше сейчас 101. «Шансов, что рухнет один из банков из расширенного списка, вдвое больше, чем при нынешних требованиях, но они все же невысоки», – указывает газета.

С 1 июля 2018 г. прямая продажа жилья в строящихся (не принятых госкомиссией) домах будет запрещена. Застройщик должен выбрать, по какой схеме ему продавать квартиры: через банковское сопровождение или счета эскроу, которые станут обязательными с 1 июля 2019 г. Счета эскроу — это специальные счета, на которых в уполномоченном банке будут лежать деньги покупателей. До завершения строительства застройщик не имеет к ним доступа, покупатель же сможет их забрать, если застройщик впоследствии будет признан банкротом. Это нововведение должно помочь решить в России проблему «обманутых дольщиков».