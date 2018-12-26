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«Коммерсантъ»: судейский квартал в Петербурге построят близкие к Пригожину компании

Субподрядчиками одного из крупнейших проектов комплексной застройки в Санкт-Петербурге – резиденции Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана – стали структуры, близкие к бизнесмену, ресторатору Евгению Пригожину и его компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», пишет «Коммерсанть».

По сведениям издания, структуры, близкие к бизнесмену, уже проводят коммерческие тендеры и запрашивают предложения на отдельные объекты «судейского квартала» среди крупных строительных компаний. «Одной из структур, направляющих такие предложения, собеседники “Коммерсанта” называют созданное в 2014 г. в Петербурге ООО «Лизена», — сообщила газета.

Управление делами президента (УДП), финансирующее работы по проекту, в минувшем году обязало будущих участников строительства обеспечить при проведении работ защиту гостайны под грифом «совершенно секретно», писал «Коммерсантъ». УДП утвердила график авансирования проекта, перенеся выплату более 9,2 млрд руб. аванса из 36 млрд руб. проектной стоимости на 2021 г., когда стройку планируют завершить, указывает издание.

Евгений Пригожин считается знакомым президента России Владимира Путина. Он находится под санкциями США, как и его Агентство интернет-исследований, более известное в США как «фабрика троллей». В США Пригожина и его компанию обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в стране в 2016 г. Президент Путин в ходе большой пресс-конференции 20 декабря заявил, что Пригожина нельзя называть его «поваром»: «Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Других поваров у меня нет». Пригожина также связывают с частной военной компанией «ЧВК Вагнера».