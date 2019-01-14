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«Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы

На масштабную реконструкцию зданий Госдумы государство выделит более 4 млрд руб. Строительные работы будут завершены ориентировочно в 2020 г., пишет газета «Коммерсантъ». Внесенные в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) изменения предполагают увеличение в пять раз (с 710 млн руб. до 3,4 млрд руб.) ранее запланированных затрат и на два года сроков реализации проекта.

В текущем году еще около 1 млрд руб. будет выделено из бюджета Москвы на реконструкцию здания, расположенного на Охотном Ряду и являющегося архитектурным памятником. Речь идет о палатах Троекуровых, именно здесь планируют разместить после реконструкции два комитета нижней палаты парламента. В свою очередь строительство нового корпуса Совета Федерации подорожает с 1,69 млрд руб. до 2,85 млрд руб.

В декабре «Коммерсантъ» писал, что Управделами в конце ноября заключило с «Моспроектом-2» Михаила Посохина контракт на 123,42 млн руб. взамен двух расторгнутых сторонами в октябре контрактов. «Моспроект-2» выполнит работы по расширению зала пленарных заседаний Госдумы и реконструкции крыши с надстройкой стеклянного купола вместо существующего сейчас перехода между двумя корпусами Госдумы.

Помимо этого, согласно проекту, в здании появятся столовая, ресторан, два кафе и магазин-кулинария. За эти объекты будет отвечать комбинат питания «Кремлевский» УДП.