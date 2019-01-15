Недвижимость

Новости

СМИ узнали о возможном срыве одной из крупнейших сделок на рынке аренды офисов в Москве

«Вымпелком» начал искать офис под новую штаб-квартиру. Об этом сообщили «Коммерсанту» три консультанта рынка коммерческой недвижимости.

По их словам, сотрудники головного офиса компании в середине 2019 г. должны были переехать в «Большевик», но есть риски, что они не смогут этого сделать — площади в бизнес-центре не будут готовы в срок.

«Вымпелком» в конце 2014 г. решил съехать из бизнес-центра «Эрмитаж плаза» после спора с его владельцем: оператору не удалось снизить ставку, выросшую с 900 млн до 2,5 млрд руб. в год из-за роста доллара, и расторгнуть договор в суде. Через два года компания заключила предварительный договор аренды на семь лет 17 тыс. кв. м в бизнес-центре «Большевик» с O1 Properties, принадлежавшей Борису Минцу. Это стало одной из крупных сделок на рынке офисной недвижимости в Москве.

Позже бизнес-империя Минца развалилась, и он уехал в Лондон. O1 Properties продала 50,1% в компаниях, владевших «Большевиком». Новым собственником бизнес-центра в октябре 2018 г. стала Cesium Ltd, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на представителей RWB Development and Asset Management, созданная бывшими топ-менеджерами O1 Properties Александром Островским и Антоном Ежковым. RWB стала fee-девелопером и управляющим второй фазы реновации «Большевика».

Пресс-служба «Вымпелкома» отказалась от комментариев. Договор действует, все обязательства по нему выполняются, подчеркнула RWB.

Финансирование стройки замедлилось вследствие смены собственника и отъезда семьи экс-владельца объекта, который был заинтересован в проекте, отметил один из собеседников «Коммерсанта». Все работы можно завершить в срок или с незначительной задержкой, если наладить финансирование, говорят участники рынка. «Вымпелком» тоже находится в непростой ситуации, пишет издание: ему сложно будет найти в Москве готовый офис необходимой площади.