Недвижимость

Новости

Мэрия назвала число переселенцев по реновации в 2019 году

Более 12 000 жителей планируется переселить по программе реновации в 2019 г. Об этом рассказал журналистам заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй, передает «Интерфакс».

Сейчас, по словам Валуя, ведётся отселение 57 пятиэтажек в 35 «стартовых» домов в 7 административных округах Москвы. В проектировании находятся 49 домов площадью 800 000 кв.м, в строительстве — 106 домов ( 1,3 млн кв. м). Уже введены в эксплуатацию 40 «стартовых» домов (400 000 кв. м.)

Ранее столичные власти заявляли, что все проекты планировок для программы реновации жилья в Москве планируется утвердить до августа 2019 г. Всего для программы реновации планируется разработать и утвердить около 100 проектов планировок.

Программа реновации жилищного фонда в столице была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Программа насчитывает 5 173 дома.