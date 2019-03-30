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Правительство отказалось от идеи установки «умных счетчиков» газа

Правительство отказалось от идеи обязательной установки «умных счетчиков» газа, поскольку сумма, которая потребовалась бы для ее реализации, слишком чувствительна для россиян, сказал вице-премьер Дмитрий Козак. «Подождем, когда они ("умные счетчики" — ред.) подешевеют», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата ТАСС).

По словам вице-премьера, в правительстве подсчитали, во сколько обойдется потребителям установка «умных счетчиков», и обсудили возможные источники финансирования. Сумма оказалась солидной, а иных источников, кроме тарифов на газ, найти не удалось, поэтому правительство отказалось от этой идеи, резюмировал Козак.

В декабре прошлого года газета «Коммерсантъ» сообщила, что жителей России, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные счетчики» на газ. По данным издания, Министерствам энергетики и экономического развития, а также Федеральной антимонопольной службе было поручено до марта проработать вопрос о внедрении этого оборудования.

Стоимость одного такого счетчика газа собеседники «Коммерсанта» оценили примерно в 5000 руб. По данным «Газпрома» к системам газоснабжения в России подключено 25,6 млн домовладений и квартир. То есть подключение «умных счетчиков» газа в России могло обойтись в 128 млрд руб.