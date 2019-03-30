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Недвижимость
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В спорткомплексе «Олимпийский» произошел пожар

Ведомости
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В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар, сообщил столичный главк МЧС. Информация о возгорании поступила в экстренные службы около 18.30 мск. По предварительным данным, очаг возгорания расположен на шестом этаже здания, площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших нет.

О причинах пожара пока ничего не сообщается. Известно, что спорткомплекс сейчас находится на реконструкции, которая продлится до 2022 г. С 1 июля «Олимпийский» будет на время полностью закрыт для посетителей. Согласно информации на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, «Олимпийский» реконструируют по принципу стадиона «Лужники»: сохранят исторический фасад, а нижнюю, стилобатную часть, и крышу перестроят.

После реконструкции «Олимпийский должен стать первым в России крытым многофункциональным спорткомплексом. Там появятся аквапарк, зона пляжных видов спорта, учебный дайвинг-центр. В основном здании оборудуют беговой центр, фитнес-клуб, СПА-центр. Целый этаж отведут под кинотеатры, также появятся выставочные пространства и небольшой планетарий. Под самым куполом разместится концертный зал на 10 000 зрителей, а на крыше расположатся панорамные рестораны. 

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Авто
Новости

Toyota сообщила о возможной утечке персональных данных 3 млн клиентов

Ведомости
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Японский автопроизводитель Toyota сообщил о возможной масштабной утечке личных данных клиентов в результате взлома системы компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий. Хакеры могли украсть данные до 3 млн пользователей, говорится в сообщении автопроизводителя.

Несанкционированный доступ к системе торговых подразделений Toyota был зафиксирован 21 марта. После проверки «выяснилось, что могла произойти утечка до 3,1 млн наименований персональной информации», констатировала компания. Отмечается, что данные касающиеся кредитных карт клиентов, украдены не были. 

В пресс-релизе Toyota также подчеркивается, что компания намерена принять меры по обеспечению сохранности информации в дальнейшем. Автопроизводитель извинился перед всеми, «кто пользуется автомобилями Toyota или Lexus, за доставленное беспокойство».

10 главных кибератак в истории человечества

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Политика
Новости

Reuters узнал о требовании Трампа к КНДР отдать все ядерное оружие

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп во время своей последней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во вьетнамском Ханое передал ему документ, который содержал прямой призыв Пхеньяну передать все имеющееся у него ядерное оружие Вашингтону, сообщает Reuters. Агентство утверждает, что ему удалось ознакомиться с этим документом.

О существовании этой бумаги впервые упомянул советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью журналистам после окончания двухдневного саммита США и КНДР. Однако содержание документа он не раскрывал. Reuters называет требование Вашингтона передать ему ядерное оружие «ливийской моделью» денуклеаризации. Такую модель впервые предложил Болтон в 2004 г. Если США действительно обратились к Ким Чен Ыну с таким предложением, то это могло быть воспринято им как провокация и оскорбление, отмечают опрошенные агентством аналитики. Трамп ранее говорил,что «ливийская модель» может быть использована только в том случае, если не будет достигнута сделка с Пхеньяном, напомнил Reuters.

Белый дом не смог оперативно прокомментировать агентству эту информацию. Госдепартамент отказался комментировать секретный документ.

Саммит США и КНДР в Ханое проходил в конце февраля и завершился досрочно: стороны так и не договорились о подписании итогового документа. Вашингтон и Пхеньян назвали разные причины досрочного завершения саммита.

По словам Трампа, во время переговоров Ким Чен Ын поднял вопрос полной отмены санкций против КНДР, на что США не могли согласиться. По версии КНДР, Пхеньян сделал Вашингтону реалистичное предложение о денуклеаризации и попросил взамен лишь частичную, а не полную отмену санкций. Но США потребовали включить в итоговое соглашение «еще одну» меру, на которую КНДР не согласилась. О каком новом требовании Вашингтона идет речь, северокорейские власти не уточнили.

Позже газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что саммит США и КНДР завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящееся в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие, на котором ведутся работы по обогащению урана. Подтверждения этой версии нет. 

Радость Дональда Трампа и Ким Чен Ына от встречи

Недвижимость
Новости

Правительство отказалось от идеи установки «умных счетчиков» газа

Ведомости
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Правительство отказалось от идеи обязательной установки «умных счетчиков» газа, поскольку сумма, которая потребовалась бы для ее реализации, слишком чувствительна для россиян, сказал вице-премьер Дмитрий Козак. «Подождем, когда они ("умные счетчики" — ред.) подешевеют», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата ТАСС).

По словам вице-премьера, в правительстве подсчитали, во сколько обойдется потребителям установка «умных счетчиков», и обсудили возможные источники финансирования. Сумма оказалась солидной, а иных источников, кроме тарифов на газ, найти не удалось, поэтому правительство отказалось от этой идеи, резюмировал Козак.

В декабре прошлого года газета «Коммерсантъ» сообщила, что жителей России, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные счетчики» на газ. По данным издания, Министерствам энергетики и экономического развития, а также Федеральной антимонопольной службе было поручено до марта проработать вопрос о внедрении этого оборудования.

Стоимость одного такого счетчика газа собеседники «Коммерсанта» оценили примерно в 5000 руб. По данным «Газпрома» к системам газоснабжения в России подключено 25,6 млн домовладений и квартир. То есть подключение «умных счетчиков» газа в России могло обойтись в 128 млрд руб. 

Технологии
Новости

Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Ведомости
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Apple решила отказаться от выпуска беспроводной зарядки AirPower, сообщил CNN старший вице-президент компании Дэн Риччио. Он объяснил решение тем, что продукт пока не удалось довести до совершенства. По его словам, зарядка не соответствует высоким стандартам качества Apple, поэтому проект решили свернуть.

Риччио добавил, что Apple тем не менее продолжит развивать беспроводные устройства. Представитель компании извинился перед людьми, которые с нетерпением ожидали новинку.

Это первый случай, когда Apple отказалась от выпуска анонсированного ранее продукта, отмечает CNN. О разработке беспроводной зарядки компания объявила в сентябре 2017 г. на презентации iPhone X. Планировалось, что AirPower поступит в продажу в 2018 г.

Беспроводное зарядное устройство с системой Qi должно было представлять собой небольшой коврик, с помощью которого одновременно можно было бы заряжать несколько устройств Apple. Сейчас iPhone можно заряжать с помощью беспроводных зарядок других марок. На прошлой неделе Apple анонсировала новую версию своих беспроводных наушников AirPods. Сообщалось, что они будут заряжаться от AirPower.

Бизнес
Новости

Медведев распорядился выделить ОАК более 2 млрд рублей для производства ИЛ-114

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении бюджетных инвестиций Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщается на сайте правительства. ОАК в текущем году получит из бюджета 2,22 млрд руб. для последующего предоставления взносов в уставные капиталы ее дочерних обществ – АО «Авиастар-СП», АО «РСК “МиГ”» и ПАО «ВАСО». Средства предназначены для строительства объектов, необходимых для производства самолетов Ил-114-300.

«Принятое решение позволит обеспечить разработку и организацию серийного производства самолета Ил-114-300 путем реконструкции и технического перевооружения предприятий ПАО "OAK"», – говорится в сообщении правительства.

Разработка и организация серийного производства турбовинтового самолета Ил-114-300 ведется с 2016 г. В 2017 г. на реализацию проекта было выделено 9,6 млрд руб. бюджетных средств. Новый самолет будет использоваться для перевозки до 70 пассажиров или до 7 т грузов на региональных авиалиниях. Постройка первого опытного образца запланирована на 2019 г., а начало серийных поставок – на 2022 г.

Сообщение о докапитализации ОАК появилось сразу после того, как в Воронеже впервые поднялся в воздух другой новейший российский самолет – военно-транспортный Ил-112В. Полет прошел в штатном режиме. Ил-112В – первый транспортный самолет, разработанный в России с нуля.

10 самых важных самолетов России и СССР

Политика
Новости

Трамп допустил возможность разговора с Путиным о ситуации в Венесуэле

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Венесуэле. Когда именно может состояться разговор, американский президент не уточнил. «Мы, вероятно, поговорим об этом в какой-то момент», – приводит слова Трампа Reuters. «Я буду говорить со многими людьми, – возможно, с президентом Путиным, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином», – добавил президент США.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не получал запросов американской стороны на телефонный разговор или встречу Трампа с Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом он сказал «РИА Новости».

Трамп не уточнил, в каком формате может пройти этот разговор: будет ли это телефонная беседа или личная встреча. В прошлом году президент США отменил переговоры с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за конфликта России и Украины в Керченском проливе. Позже Белый дом заявил, что встреча Путина и Трампа невозможна, пока Москва удерживает украинские суда и моряков.

При этом помощник российского президента Юрий Ушаков допускал, что встреча Трампа и Путина может состояться на следующем саммите G20, который пройдет летом в японской Осаке. Путин и Трамп до саммита G20 в Буэнос-Айресе виделись четыре раза на различных международных площадках. Однако полноформатные переговоры были только одни – в столице Финляндии прошлым летом.

В конце январе в Венесуэле произошла попытка переворота: лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о незаконности власти президента Николаса Мадуро и провозгласил себя временным президентом страны. США одними из первых поддержали Гуайдо, Россия и Китай поддерживают Мадуро, который отказывается уходить в отставку.

В прошлые выходные в Венесуэлу прибыли два самолета ВВС России с военными. США восприняли это как эскалацию ситуации, Трамп заявил, что российские военнослужащие должны немедленно покинуть территорию Венесуэлы. До этого вице-президент США Майк Пенс призвал Путина прекратить переговоры с Мадуро и заявил, что действия российских военных в этой стране были «нежелательной провокацией».

Что происходит в Венесуэле

Бизнес
Новости

Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и авиатопливо

Ведомости
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Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе, а также Министерствам транспорта, энергетики и финансов провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо и при необходимости до 26 апреля представить предложения по недопущению их существенного роста. Об этом говорится на сайте правительства.

Поручения были даны по итогам заседания, которое состоялось 28 марта. Ответственными за их исполнение назначены вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос о предоставлении субсидий авиакомпаниям на обеспечение льготных перевозок с Дальнего Востока и обратно. Было решено выделить на эти цели 2,5 млрд руб. «Мы обеспечиваем доступность этих маршрутов через господдержку, в текущем году предусмотрено 3,8 млрд руб. Средства должны компенсировать перевозчикам скидки, которые они дают для пенсионеров, студентов, инвалидов и сопровождающих», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании в четверг.

Средства для обеспечения льготных авиаперевозок выделяются из резервного фонда правительства, отметил премьер. По его словам, 2,5 млрд руб. позволят перевезти на льготных условиях почти 380 000 пассажиров с Дальнего Востока и обратно.

Политика
Новости

Защита и обвинение попросили депортировать Бутину в Россию после приговора

Ведомости
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Министерство юстиции США попросило суд депортировать Марию Бутину в Россию сразу после того, как ей будет вынесен приговор, передает CNN. Запрос поддержала и сторона защиты. Сама Бутина согласилась после депортации не возвращаться в США в течение ближайших десяти лет, отмечает телеканал.

Как скоро получится депортировать Бутину в Россию, зависит от приговора, отметил ее адвокат Роберт Дрисколл. «Мы стараемся сделать так, чтобы все было готово для ее быстрого возвращения домой после того, как она отбудет то или иное наказание», – сказал юрист. Защита намерена попросить суд приговорить россиянку к тому сроку, который она уже отбыла, находясь под арестом во время следствия.

Бутина была задержана в США в июле прошлого года. Ее обвиняют в том, что она вступила в сговор с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне, при этом не зарегистрировавшись в качестве иностранного агента. Россиянка признала себя виновной по одному из пунктов обвинения – в участии в заговоре против США. Она рассказала, что действовала под руководством российского официального лица, а ее задачей были неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на американскую политику.

Согласно действующему законодательству, Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в размере $250 000. Но в связи с тем что она сотрудничала со следствием, россиянка может рассчитывать на мягкий приговор. Ее могут приговорить максимум к шести месяцам тюрьмы, которые она уже отбыла, находясь под стражей во время следствия. Поэтому Бутину могут освободить сразу после вынесения приговора.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной

Стиль жизни
Новости

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-власть» Максим Ковальский

Ведомости
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Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-власть» Максим Ковальский, сообщила «Медуза». Об этом изданию рассказала его знакомая и заместитель в «Коммерсантъ-власть» и Openspace.ru Вероника Куцылло. «Ведомостям» она подтвердила эту информацию.

Позже о кончине Ковальского сообщил «Коммерсантъ»: «Без малого тридцать лет, отданные Максимом “Коммерсанту”, вместили не только работу выпускающего редактора газеты и главного редактора журнала "Власть", но и создание самого бренда "Коммерсантъ"».

Ковальскому было 54 года. Последний год он боролся с раком легких, пишет «МБХ-медиа».

Ковальский пришел в «Коммерсантъ» в 1990 г. С 1999 по 2011 г. был главным редактором журнала «Коммерсантъ-власть», покинул издание после публикации статьи «Победа единовбросов», посвященной думским выборам. В 2012–2013 гг. руководил проектом Openspace.ru.

Бизнес
Новости

Крупнейший производитель троллейбусов предупредил о массовых сокращениях

Ведомости
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Крупнейший в России производитель троллейбусов – завод «Тролза» (выпускает также электробусы) предупредил о возможности массового сокращения сотрудников, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу губернатора Саратовской области. «В центр занятости населения Энгельса 1 марта поступило уведомление о возможном высвобождении работников ЗАО «Тролза» с 3 июня 2019 г. (500 человек)», – сообщила пресс-служба. Всего, по данным предприятия, на заводе работает около 1000 человек.

Завод «Тролза» основан в 1868 г. Он первым в России запустил серийное производство электробуса с динамической подзарядкой, говорится на сайте предприятия. В 2014 г. компания была признана правительством лучшим экспортером отрасли.

В последние несколько недель предприятие столкнулось с рядом проблем, сообщается на его сайте. В частности, на заводе в связи с нехваткой оборотных средств был объявлен особый режим работы – с 14 по 31 марта «Тролза» перевела 440 работников в режим простоя. А 13 марта был задержан генеральный директор завода Иван Котвицкий. Он подозревается в причастности к даче взятки сотруднику налоговой службы.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев пообещал предприятию поддержку в сложившейся ситуации. «Руководство «Тролзы» заявило о намерении сократить часть работников. Считаю, что, прежде чем идти на такие крайние меры, нужно проработать все возможности предприятия, изыскать резервы, проявить ответственность за судьбы людей», – цитирует Радаева РБК.

Завод не имеет задолженности по зарплате, отметил пресс-секретарь областного министерства промышленности и энергетики Владимир Комаров. Он добавил, что по поручению губернатора минпром области начал работу по загрузке производства «Тролзы».

Бизнес
Новости

Торговый конфликт мешает экспорту американского СПГ в Китай

Ведомости
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Торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином мешает американским компаниям экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) в Китай. Об этом Financial Times рассказал Эрик Бенсауд, отвечающий за коммерческие операции крупнейшего американского экспортера СПГ Cheniere Energy. По его словам, с тех пор как отношения двух стран ухудшились, переговоры с китайскими покупателями не продвигаются. Они «получили инструкции не заключать новые сделки», утверждает Бенсауд.

Китай – второй по величине в мире импортер СПГ после Японии. В 2018 г. его спрос на это топливо вырос примерно на 40% до 54 млн т.

В прошлом году Cheniere подписала с госкомпанией China National Petroleum Corporation (CNPC) 25-летний контракт на поставку 1,2 млн т СПГ в год. Но после начала торговой войны с США в прошлом году Пекин ввел 10%-ные пошлины на СПГ и увеличил закупки у Катара и Австралии.

Тем не менее Бенсауд настроен оптимистично и считает, что ситуация нормализуется, когда США и Китай урегулируют спор. По его мнению, СПГ обязательно станет частью торгового соглашения, поскольку его поставки позволят уменьшить дефицит США в торговле с Китаем. «Все зависит от двух людей», – говорит Бенсауд, имея ввиду президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Тем временем в пятницу в Пекине завершился очередной раунд торговых переговоров. На следующей неделе они возобновятся в Вашингтоне. Китайские официальные лица по-прежнему надеются, что стороны смогут договориться к концу апреля, но не исключают, что переговоры продолжатся в мае и июне.

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