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В спорткомплексе «Олимпийский» произошел пожар

В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар, сообщил столичный главк МЧС. Информация о возгорании поступила в экстренные службы около 18.30 мск. По предварительным данным, очаг возгорания расположен на шестом этаже здания, площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших нет.

О причинах пожара пока ничего не сообщается. Известно, что спорткомплекс сейчас находится на реконструкции, которая продлится до 2022 г. С 1 июля «Олимпийский» будет на время полностью закрыт для посетителей. Согласно информации на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, «Олимпийский» реконструируют по принципу стадиона «Лужники»: сохранят исторический фасад, а нижнюю, стилобатную часть, и крышу перестроят.

После реконструкции «Олимпийский должен стать первым в России крытым многофункциональным спорткомплексом. Там появятся аквапарк, зона пляжных видов спорта, учебный дайвинг-центр. В основном здании оборудуют беговой центр, фитнес-клуб, СПА-центр. Целый этаж отведут под кинотеатры, также появятся выставочные пространства и небольшой планетарий. Под самым куполом разместится концертный зал на 10 000 зрителей, а на крыше расположатся панорамные рестораны.

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