«Дом.РФ» продает участок земли под офисы около Воронцовского парка в Москве

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«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали отслеживать время работы водителей

Сервисы заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей в Москве, Подмосковье и Ярославле, говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси». В будущем компания «Везет» присоединится к тестированию. Основной целью сотрудничества является контроль времени работы водителей для исключения их переработок. «Разработан технический протокол, согласно которому мониторинг будет происходить по всей стране и в режиме реального времени», – отмечается в сообщении.

По мнению агрегаторов такси, технология сквозного учета поможет отслеживать время работы водителя за рулем. Это первая в России инициатива такого рода между сервисами заказа такси, помогающая исключить переработки таксистов, утверждает «Яндекс.Такси».

После того как технология пройдет все этапы тестирования и финальную настройку, сервисы такси начнут ограничивать доступ к получению заказов для водителей, слишком долго работающих на линии. При этом будет неважно, в каком из трех сервисов и в какое время суток таксист получал заказы. «Ответственный подход к проблеме учета времени водителей – будь то работники партнерских таксопарков, индивидуальные предприниматели или самозанятые водители такси – позволит значительно снизить риски, связанные с усталостью, и существенно повысит безопасность перевозок по всей территории России», – говорится в пресс-релизе.

В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы в размере до 500 000 руб. за передачу заказов таксистам-нелегалам. Согласно документу, разрешение на работу таксистом на конкретном автомобиле предлагается выдавать на пять лет. Законопроект не обязывает перекрашивать автомобиль в желтый цвет. Однако по бокам автомобиля должны быть прорисованы «шашечки», а на крыше машины – опознавательный фонарь желтого цвета. «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» предлагали доработать законопроект: ввести ответственность онлайн-сервисов за передачу заказа водителю без разрешения на автомобиль, страхование в сфере такси и упростить условия для работы самозанятых.

Как выглядит беспилотное такси от «Яндекса»