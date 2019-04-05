«Дом.РФ» продает участок земли под офисы около Воронцовского парка в Москве

Крым решил отменить курортный сбор на 2019 г., сообщил руководитель республики Сергей Аксенов, передают «РИА Новости». По словам чиновника, соответствующее обращение уже направлено в правительство. Причиной отказа Аксенов назвал затратность организации сбора: по его подсчетам, Крым потратит на это столько же, сколько сможет собрать.
Летом 2017 г. президент России Владимир Путин подписал закон о введении платы за использование курортной инфраструктуры в туристических регионах страны. Плату предполагалось взимать в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях и в Республике Крым. Закон наделяет регионы правом самостоятельно устанавливать сбор, который не должен превышать 100 руб. за сутки проживания. Деньги от сбора поступают в бюджет региона.
Курортный сбор в размере 10 руб. уже установили в здравницах Краснодарского края: в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе и Туапсинском районе. Губернатор края Вениамин Кондратьев это «жизненной необходимостью» для подготовки курортов к сезону. По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, с момента начала эксперимента летом 2018 г. муниципалитеты получили 108 млн руб.
Ранее сообщалось, что сбор должен был взиматься с мая 2019 г. в крупных курортных городах региона, Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке до 30 сентября.
Также власти намерены продлить федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2025 г., а ее финансирование может вырасти на 200 млрд руб., цитирует «Интерфакс» замминистра экономического развития Сергея Назарова. Крымская ФЦП была принята в 2014 г. и продлена до 2022 г. Ее расходы составляют 877,8 млрд руб. (в ценах соответствующих лет).