Мэрия Москвы назвала число желающих докупить жилые площади по реновации
Более 180 договоров на покупку дополнительных площадей по программе реновации заключил Московский фонд реновации жилья, говорится на сайте Мосстройкомплекса.
По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, сейчас в работе остается 143 заявления от жителей, пожелавших увеличить площади квартир, предоставляемых по реновации.
При этом каждый пятый заявитель намерен воспользоваться ипотекой.
Больше всего с начала текущего года столичными властями было заключено договоров на покупаку дополнительных площадей по программе реновации в Академическом районе.
Ранее столичные власти сообщали, что всем участникам программы реновации, которые пожелают получить квартиру большей площади с доплатой, гарантируется скидка в размере 10%.