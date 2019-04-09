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Крупнейший строитель жилья в России продал недвижимости на 50,7 млрд рублей

ГК ПИК, крупнейший девелопер жилья в России, по итогам I квартала 2019 г. продала недвижимости на 50,7 млрд руб., что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (44,3 млрд руб.), сообщается на сайте компании.

Всего в текущем году компания продала 421 000 кв. м недвижимости. Общий объем поступлений за отчетный период составил 57,0 млрд руб., что сопоставимо с I кварталом 2018 г.

С начала года компания вывела в продажу один новый проект и 24 новых корпуса в уже стартовавших проектах. Общая площадь вышедшей в продажу недвижимости составила 436 000 кв. м, что на 25,7% меньше, чем в I квартале 2018 г. (587 000 кв. м).

В то же время за отчетный период в эксплуатацию было введено 229 000 кв. м недвижимости, что в три с лишним раза больше, чем за этот же период прошлого года (69 000 кв. м).