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«Дом.РФ» заплатит в федеральный бюджет 15,4 млрд рублей дивидендов

«Дом.РФ» по итогам 2018 г. направит на выплату дивидендов в федеральный бюджет 15,4 млрд руб., что составляет 79,7% чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении госкомпании.

Выплаты будут произведены в два этапа.

Наблюдательный совет рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов 50,14% чистой прибыли по итогам прошлого года – 9,7 млрд руб. Кроме этого часть дивидендов – 5,7 млрд руб. – «Дом.РФ» уже выплатил в федеральный бюджет по итогам 9 месяцев. Эти выплаты составили 29,5% чистой прибыли по МФСО за год.

Чистая прибыль госкомпании по МСФО за прошлый год составила 19,3 млрд руб. (рост на 7,2% к 2017 г.).

За 2017 г. госкомпания выплатила в федеральный бюджет 50,2% прибыли в качестве дивидендов.