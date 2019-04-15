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Сбербанк оценил потребности российских застройщиков в проектном финансировании

Сбербанк получил от застройщиков с начала года почти в три раза меньше заявок на проектное финансирование застройщиков жилья, чем изначально ожидали в кредитной организации, заявил на пресс-конференции вице-президент – директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергей Бессонов, сообщает «Интерфакс». По словам Бессонова, в банк поступило 284 заявки на проектное финансирование при плановом показателе 800. Из них одобрено было только 111 заявок на общую сумму 117,5 млрд руб. Совокупная же потребность российских застройщиков в проектном финансировании на 2019 г. составляет, по оценке Сбербанка, 1,5 трлн руб., цитирует ТАСС заместителя председателя правления кредитной организации Анатолия Попова.

С 1 июля 2019 г. все застройщики в стране должны перейти на использование счетов эскроу при продаже квартир. Закон запрещает финансирование строек напрямую через деньги дольщиков. Средства дольщиков будут зачисляться на банковский счет, деньги с которого девелоперы смогут получить только после передачи квартир дольщикам. Финансироваться же стройки будут с помощью банковских кредитов.

Российская строительная отрасль не готова к переходу на новую схему с 1 июля 2019 г. , когда вступят в силу поправки в закон, рассказал на конференции Сбербанка заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, передает «Интерфакс». По оценке чиновника, переходный период займет два-три года. По данным Минстроя, сейчас в России строится 130 млн кв. м жилья, а с учетом нежилых помещений – 175 млн кв. м. По словам Стасишина, около половины этих строек Минстрой разрешит завершить по старой схеме.

Для того чтобы облегчить застройщикам переходный период, Минстрой разработал проект постановления правительства, который разрешит достраивать жилье по старым правилам, если строительная готовность дома превышает 30%, а количество заключенных договоров долевого участия – не менее 10% от общей площади в проекте. Кроме того, застройщик может быть включен в перечень системообразующих организаций России решением правительственной комиссии. Компаниям, попадающим под указанные в проекте критерии, позволят завершить начатые стройки с привлечением средств дольщиков. Также застройщики смогут получить поддержку от Фонда защиты прав дольщиков, если об этом будут ходатайствовать власти субъектов, обещал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.