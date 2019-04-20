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Следователи определили точное местонахождение очага возгорания в Нотр-Даме

Французские следователи установили точное место, с которого начался пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари, сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции. По данным телеканала, эксперты просмотрели множество любительских фотографий и видеозаписей пожара и теперь считают, что очаг возгорания находился в центральной части собора рядом с основанием шпиля.

Источник CNN также рассказал, что сейчас полицию больше всего интересует работа пожарной сигнализации в Нотр-Даме. По его словам, следователи допускают, что датчики пожарной сигнализации в соборе работали некорректно. Об этом говорит тот факт, что, когда служба безопасности Нотр-Дама заметила возгорание, высота пламени составляла уже почти три метра.

Работавшие в тот день в соборе охранники рассказали, что в первый раз датчик пожарной безопасности сработал около 18.15 по местному времени. Однако, когда два сотрудника службы безопасности пошли проверить место, где находился прибор, они не обнаружили там возгорания. Только спустя 28 минут сработал другой датчик сигнализации – в куполе собора. Пламя в это время уже охватило крышу Нотр-Дама.

Также следователей интересуют лифты, которые были установлены для строителей, выполнявших работы по реконструкции собора, рассказал собеседник CNN. Что именно заинтересовало следователей в устройстве этих лифтов, источник не уточнил.

Сильный пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля, его тушили более десяти часов. Собору нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша. Возможной причиной возгорания следователи считают короткое замыкание. Президент Франции Эмманюэль Макрон поставил задачу восстановить собор за пять лет.

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