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Структура Гуцериева может построить бизнес-центр в Минске

Входящая в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева корпорация А.Н.Д. планирует строительство бизнес-центра в Минске. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников на рынке недвижимости. Стройка может занять три года. По словам одного из собеседников, в проекте может принять участие Сбербанк.

По окончании строительства в новый офис переедут компании группы «Сафмар», работающие на белорусском рынке. Ее основной актив в Белоруссии – компания «Славкалий», созданная в 2011 г. для строительства в минской области Нежинского комбината стоимостью $2 млрд. Кроме того «Сафмару» принадлежит минский отель «Ренессанс» на 267 номеров.

Рынок офисной недвижимости в Минске не очень интересен девелоперам, отмечает руководитель отдела стратегического консалтинга JLL Юлия Никуличева. Руководить белорусскими активами многие бизнесмены предпочитают из Москвы. Но при наличии других бизнес-интересов она допускает участие в таких проектах. А.Н.Д. оказалась не первым российским девелопером в Минске. Amtel Properties сейчас строит там торговый центр Minsk City Mall (50 000 кв. м).

В настоящее время в Минске реализуется один заметный проект на рынке коммерческой недвижимости. Речь идет о строительстве многофункционального комплекса Centropol, рядом с домом правительства. Реализацией проекта занимается D-Business Solutions Ltd.