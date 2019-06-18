Недвижимость

Новости

Минэкономразвития предложило изымать участки у собственников за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития подготовило поправки в Земельный и Гражданский кодексы, а также в закон «О пожарной безопасности», которые позволят властям изымать земельные участки, находящиеся в частной собственности, у владельцев, если земля используется с нарушением требований пожарной безопасности. Документы, вносящие такие поправки, были опубликованы на regulation.gov.ru. Первым внимание на них обратил РБК.

Как отмечается в пояснительной записке к поправкам, соблюдение требований пожарной безопасности на земельных участках – покос травы, защита его от зарастания сорняками, уборка мусора – не требует значительных временных и материальных затрат. Нескошенную траву, мусор и сорняки, которые обнаружит проверка на участке, предлагается сделать основанием для изъятия земли в принудительном порядке и продажи ее на торгах. Победитель таких торгов будет обязан привести участок в надлежащий вид.

Законопроект предполагает и исключения. Так, власти не смогут изъять у собственника участок, являющийся предметом ипотеки. Если в отношении собственника земли судом возбуждено дело ‎о банкротстве, это также станет препятствием для принудительного изъятия участка.

Сейчас за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Для физических лиц они не превышают 5000 руб., для юрлиц – 1 млн руб.